Ordinanza-decoro, salvi libri e fiori. Esporli non è più ‘fuorilegge’

L’amministrazione comunale fa un passo indietro in nome della logica, della tradizione e del decoro. Molti ricorderanno le sanzioni a esercizi commerciali storici del centro che venivano sanzionati per l’esposizione su suolo pubblico di libri, stampe e fiori. Bene, non sarà più vietato e sanzionato. Si legge nella nuova ordinanza sindacale: "Si la precedente ordinanza n. 35 del 17.09.2024 come di seguito: agli esercizi commerciali del settore non alimentare presenti in tutto il perimetro urbano della città di Pisa È vietato esporre le merci, di qualunque natura e consistenza, sulle pareti esterne, sugli stipi, sulle cornici delle porte, sulle soglie dei locali nonché l’esposizione delle medesime sporgenti oltre il filo del muro. Il divieto non si applica a quegli esercizi commerciali che, per anni di attività e tipologia delle merci vendute (fiori e piante ornamentali, libri, stampe antiche e quadri di pregio) possono qualificarsi come "storici o tradizionali". E poi: "Esporre, mantenere o ammassare le merci direttamente sul pavimento degli esercizi di vendita o, comunque, al di fuori degli scaffali o di altre idonee strutture espositive interne ai locali. Rimane vietato utilizzare le vetrine dei locali come luogo di stoccaggio delle merci, di qualunque consistenza o natura esse siano. Rimane inteso, per le esposizioni come sopra consentite, qualora insistano su area pubblica, il possesso della concessione di occupazione in corso di validità. L’ordinanza dispone "salva la ricorrenza di altre ipotesi di illecito amministrativo o penale, le violazioni alla suddetta ordinanza sono punite con sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500; in conformità a quanto previsto dalla delibera G.C. n. 131 del 16.10.2008, il pagamento in misura ridotta è stabilito nel quadruplo del minimo edittale ovvero in 100 euro". Il passo indietro dell’amministrazione comunale è, in realtà, questa volta un passo avanti., Ci sono state infatti molte proteste da parte della società civile, da persone comunei sulle sanzioni epetrate ad esempio ad una libreia storica ed ad una fioraia del centro storico.

Carlo Venturini