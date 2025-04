Opportunità: il Verdi presenta il corso di formazione per sarti teatrali

Pisa, 28 aprile 2025 – La Fondazione Teatro di Pisa arricchisce la propria offerta formativa con la prima edizione del Corso di sartoria teatrale, una grande occasione per chi desideri imparare le tradizioni e i mestieri artigiani dell’arte del Teatro e farne una professione affascinante, originale e fortemente creativa. Organizzato dal Teatro Verdi in collaborazione con l’agenzia formativa Formatica e con il contributo della Banca Popolare di Lajatico, il Corso è finalizzato alla formazione di sarti specializzati nella creazione di costumi di scena.

Da giugno a settembre, in 300 ore di lezioni frontali e attività di laboratorio negli spazi del Teatro Verdi, gli allievi saranno guidati da costumisti e professionisti nella conoscenza e nella pratica delle tecniche sartoriali, da quelle tradizionali a quelle più innovative, progetteranno abiti di scena e accessori, e collaboreranno alla realizzazione dei costumi di scena della Stagione Lirica 2025/26 del Teatro di Pisa.

La prima edizione del Corso di Sartoria Teatrale del Teatro Verdi è riservata a dieci allievi che saranno selezionati attraverso un colloquio e una prova pratica. Le iscrizioni alle selezioni sono aperte fino al 24 maggio. È richiesto il possesso di una qualificazione professionale di livello 4EQF oppure due anni di esperienza lavorativa in questo settore. Bando, costi e dettagli sono consultabili qui.

Diego Fiorini, presidente Fondazione Teatro di Pisa: «Dopo i corsi per attori di ogni età, le masterclass di danza e i corsi per orchestrali, nel carnet formativo del Teatro Verdi debutta ora uno dei mestieri più affascinanti e connotanti dell’arte teatrale, quello del sarto. Un mestiere che è prima di tutto un’arte, perché sposa la manualità con l’ingegno creativo. Assieme a Formatica e Banca Popolare di Lajatico, che ha creduto nel nostro progetto, offriamo una grande opportunità formativa che ha tutto il potenziale per trasformarsi in professione. Il sarto teatrale può difatti trovare impiego in teatri lirici, di prosa, compagnie, produzioni cinematografiche e televisive, eventi, manifestazioni, oppure collaborare con stilisti, designer, aziende.

«Definirei inoltre straordinaria la possibilità che abbiamo voluto offrire ai nostri allievi: difatti, oltre a ricevere una formazione di alto profilo della quale il Teatro Verdi è garante, i corsisti daranno prova di sé collaborando alla realizzazione dei costumi di scena della nostra stagione lirica. Per un aspirante sarto teatrale questa è una occasione veramente unica».

Marco Guastini, presidente di Formatica: «I mestieri dell’arte sono una grande sfida per la formazione professionale perché uniscono le capacità artigianali tradizionali con l’originalità e la creatività tipiche del processo artistico. Per questo siamo fieri di questa collaborazione con il Teatro Verdi che rappresenta il primo passo di un percorso che ha già in serbo anche altre proposte di altissima qualità. Aiuteremo il Teatro nella gestione del corso portando la competenza sviluppata in oltre 25 anni di attività come Agenzia Formativa».

Nicola Luigi Giorgi, presidente Banca Popolare di Lajatico (alla conferenza stampa di questa mattina era presente e ritratto in foto Andrea Rossi, direttore della filiale di Pisa): «Una Banca, e a maggior ragione una Banca Popolare, ha una responsabilità sociale che si compendia nel fine di elevare le condizioni delle comunità in cui opera: le condizioni economiche, lavorative ed educative. La formazione di giovani professionisti della “bellezza” intesa nel suo significato più alto, la promozione della creatività applicata ai mestieri, è un’iniziativa che rende onore al Teatro di Pisa e alla sua storia, e che risponde agli scopi del credito popolare: per questi motivi, dando concretezza al proprio senso di responsabilità, la Banca Popolare di Lajatico ha voluto incoraggiarla e sostenerla con convinzione».