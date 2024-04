Opportunità di lavoro all’estero per giovani

Giovani al primo impiego, ma anche meno giovani, insoddisfatti del proprio lavoro in Italia o che l’hanno perso, hanno l’opportunità di trovare lavoro all’estero attraverso la rete Eures. Oltre agli annunci, sul portale eures.europea.eu si trovano informazioni su come vivere e lavorare in uno dei Paesi Ue. Nella banca dati "Condizioni di vita e di lavoro" ci sono consigli su come ricercare un alloggio o una scuola, informazioni su imposte, costo della vita, sanità, e così via. Periodicamente, inoltre, vengono organizzati seminari online su specifici Paesi o specifiche ricerche di personale. Ad esempio, dalla Germania arriva un’opportunità per gli artigiani: per partecipare al seminario online in programma martedì 16 aprile è sufficiente registrarsi gratuitamente tramite il portale Eures.