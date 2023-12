Open day dei vaccini. Ed è subito l’assalto per passare le feste senza l’incubo Covid

Un vaccino per Natale per passare le feste in sicurezza. Sono state un grande successo le due date di Open day organizzate da Regione Toscana e Asl per potersi vaccinare contro il covid-19. Una campagna che ha coinvolto anche a Pisa. Ieri pomeriggio, infatti, in occasione proprio dell’Open day, dopo solo un’ora dall’apertura dei cancelli, erano già oltre 100 le persone in fila per ricevere gratuitamente, il vaccino contro il Covid-19, e anche quello contro l’influenza per anziani e fragili. Un assalto, talmente tanta gente, che il personale medico è stato inizialmente colto di sorpresa. Per sopperire all’altissima affluenza è stato deciso anche di aprire una linea in più di quanto previsto per riuscire a snellire le file dei tanti, per lo più anziani, ma anche qualche giovane che si sono presentati fin dalle prime ore del pomeriggio al dipartimento di Prevenzione dell’Usl in Via Carlo Matteucci, alla Galleria Gerace. Un’iniziativa organizzata da Regione Toscana e Asl con l’intento di spingere la campagna vaccinale 2023/2024. "La vaccinazione anti Covid-19 hanno ricordato dall’azienda sanitaria - ha l’obiettivo di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi della malattia nelle persone anziane e con elevata fragilità e proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari".

Una campagna fortemente voluta, anche dopo l’aumento di ricoveri di pazienti risultati positivi al virus, registrato in tutti gli ospedali della Toscana. I vertici della sanità, tuttavia, garantiscono che non c’è alcun allarme, ma bisogna tenere alta la guardia sia per se stessi che per chi ci sta vicino che per lo stesso sistema sanitario. Se nel caso del vaccino influenzale la campagna vaccinale va discretamente bene, per il coronavirus invece le inoculazioni sono ancora poche. L’invito rinnovato, fatto da Regione, Asl e medici è di vaccinarsi, sia contro l’influenza che contro il Covid. Ricordiamo che restano pienamente operative le altre modalità di somministrazione, ovvero quelle prenotate sul portale regionale e quelle presso il proprio medico di famiglia. È possibile registrarsi direttamente sul portale andando al sito web: https://www.regione.toscana.it/-/vaccinarsi-contro-il-covid-19.

Enrico Mattia Del Punta