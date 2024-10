Onestà in scena a teatro. Vigilante trova portafoglio. Restituito al proprietario

È l’alba di domenica quando la Guardia di Città Ylenia Nesti bussa alla porta di casa di uno sconosciuto per restituirgli il portafoglio che aveva perso. Un gesto non scontato, soprattutto con i tempi che corrono, quello compiuto dalla guardia giurata, che era in servizio di pattugliamento all’interno della Città del Teatro di Cascina quando verso le 4 del mattino ha ritrovato per terra un portafoglio con soldi, documenti e carte di credito. A quel punto, senza alcuna esitazione, ha cercato l’indirizzo del proprietario e al sorgere del sole si è presentata a casa sua risparmiando all’uomo prevedibili attimi di panico. Il legittimo proprietario, un dipendente della Città del Teatro, non si era infatti ancora accorto di nulla e si è mostrato contento e sorpreso di fronte a un gesto di onestà. Una storia a lieto fine che non è passata inosservata. "Voglio sottolineare, ancora una volta, l’impegno costante e la grande attenzione per i nostri clienti ma anche per tutta la comunità - commenta Mariano Bizzarri Ollandini presidente dell’Istituto di vigilanza privata -, tratti distintivi delle donne e degli uomini del Corpo Guardie di Città operativi sul nostro territorio". Nesti, protagonista dell’"episodio di massima lealtà e alto senso civico", è stata premiata con un biglietto omaggio per uno spettacolo e un compenso economico aggiuntivo in arrivo con la prossima busta paga. "Episodi come questo - scrivono ancora dall’Istituto di vigilanza - ci invitano a riflettere sul valore dell’onestà e sull’importanza di educare le nuove generazioni al rispetto delle regole e al senso civico perché sono proprio questi piccoli gesti quotidiani, come quello di restituire un portafoglio trovato per terra, che manifestano la nostra capacità di empatia e solidarietà e contribuiscono a costruire una società più giusta e solidale". "Ritengo che queste siano azioni da lodare non solo perché indicano il senso di onestà e di altruismo che tutti dovremmo avere, ma soprattutto perché dovrebbero essere un modello da imitare", conclude Bizzarri. Un alto senso civico che Ylenia Nesti, ricorda il Corpo Guardie di Città, ha dimostrato anche in altre occasioni, come il 10 agosto scorso quando arrivata per prima sul luogo di un incidente stradale ha gestito l’emergenza prestando soccorso al giovane automobilista coinvolto e coordinando il traffico fino all’arrivo dei carabinieri.

Stefania Tavella