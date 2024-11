Onde fino a 4,7 metri. Il picco della libecciata tra stanotte e domani

Tra stanotte e l’alba di venerdì si attendono onde fino ai 4.7 metri. Stando ai principali siti meteo e per velisti, le onde daranno tregua su Marina di Pisa solo per qualche ora. Secondo la piattaforma meteo Windy, il peggio sarà compreso tra le 22 e le 4-6 del mattino di venerdì. Il sito dell’Aeronautica militare (meteoam.it) sentenzia, e conferma le previsioni dell’altra piattaforma Windy rivelando che alle 4 di venerdì, ci potranno essere onde di altezza fino a 4.8 metri con venti a quasi 70 chilometri orari. Queste mareggiate avvenute tra martedì e mercoledì, e quelle previste per domani e venerdì (per una vera allerta è necessario attendere la comuncicazione della Protezione civile regionale), precedono di pochi giorni quella terribile del 1-2 dicembre scorso. Tutto ciò stando ad alcuni climatologi ed altri addetti ai lavori come i velisti è dovuto ad un graduale innalzamento del livello del mare associato ad una temperatura dell’acqua che oscilla ancora tra i 18 ed i 20 gradi. Questa estate, avevamo già trattato il fenomeno erosivo che colpisce non solo gli arenili del litorale ma lo stesso Porto di Bocca d’Arno, senza creare problemi di stabilità o di sicurezza ma anche questo fenomeno è un battente campanello di allarme che dovrebbe far riflettere sulle mega opere come la Darsena Europa che prevede un nuovo molo lungo quasi cinque chilometri ed un dragaggio di sedimenti di quasi 16 milioni di metri cubi. Carlo Venturini