Omaggi a Genesis, De Andrè, Dire Straits, Pink Floyd, David Bowie e Abba

Una rassegna musicale unica in arrivo alla Città del Teatro, che da gennaio e fino al mese di aprile ospiterà sul palco alcune delle cover band più acclamate del panorama nazionale. Con un programma che spazia dal rock progressivo al pop internazionale fino ai giganti della musica italiana, questa serie di concerti promette di regalare al pubblico serate indimenticabili all’insegna della grande musica. La rassegna organizzata in collaborazione con Stage 11 e Musicomania offrirà un omaggio ai capolavori e alle icone che hanno segnato la storia musicale dagli anni ’70 in poi.

Ogni appuntamento sarà un’esperienza immersiva, tra performance dal vivo, narrazioni e proiezioni che celebrano il patrimonio artistico delle leggende della musica mondiale. Si partirà il 24 gennaio con “Genesis legacy: the golden years“, un viaggio onirico nel rock progressivo dei Genesis, dagli album cult come Selling England by the Pound a The Lamb Lies Down on Broadway, con suoni e immagini che evocano il loro mondo visionario. Il 15 febbraio evento in onore di Fabrizio De Andrè, una celebrazione dell’universo poetico e rivoluzionario del cantautore genovese, tra canzoni immortali e un racconto intenso della sua vita e del suo tempo. Si prosegue il 22 febbraio con “Dire Straits Reload“: la rock band torna a vivere con brani indimenticabili come Sultans of Swing e Brothers in Arms, in uno spettacolo che unisce energia e raffinatezza. In programma per il 12 marzo “Pink Floyd History“, cinquant’anni di rock psichedelico rivivono in una produzione che fonde musica, immagini e luci per un tributo straordinario ai Pink Floyd. L’eredità di David Bowie verrà celebrata il 26 marzo in un’esibizione che intreccia musica, narrazione e proiezioni mozzafiato, per rivivere la magia del Duca Bianco. L’arte e l’anima di Lucio Dalla saranno protagoniste il 5 aprile in uno spettacolo che ripercorre le sue canzoni più amate, portando il pubblico al cuore della sua poetica unica. L’11 aprile in programma “Abba Dreams“ tra coreografie, costumi e grandi successi della band svedese. I biglietti sono disponibili online, nel circuito Ticketone e alla biglietteria del teatro. Per info contattare 050.744400 o [email protected].