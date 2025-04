Oltre lo specchio: affrontare insieme i disturbi alimentari

Al giorno d’oggi i disturbi alimentari sono molto frequenti, soprattutto tra i più giovani, ma partiamo dal principio. Cosa sono i disturbi alimentari? Sono delle patologie caratterizzate da un’alterazione delle abitudini alimentari e da un’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. Colpiscono soprattutto ragazzi e ragazze che cominciano a non stare bene, ad avere un disagio con se stessi, con il proprio corpo e con la propria immagine anche per colpa dei modelli imposti dalla società. I disturbi alimentari più diffusi sono la bulimia (caratterizzata da episodi di abbuffate seguiti da comportamenti compensatori come il vomito autoindotto), l’anoressia (comportamento restrittivo riguardo al cibo), il Binge Eating (abbuffate frequenti) e Night Eating Syndrome (caratterizzata da episodi di consumo di grandi quantità di cibo durante la notte). Molte pazienti raccontano di essere scivolate nel disturbo alimentare anche a causa dei social, ossessionate dalle continue immagini di corpi magri e dalle diete-fit proposte da persone che a loro volta soffrono di un disturbo alimentare.

Dove e come si possono curare questi DCA? Per guarire da un disturbo alimentare è necessario l’aiuto di molteplici professionisti come psicologi, nutrizionisti ed endocrinologi, ma l’aiuto più importante è quello da parte della famiglia. Anni fa non si conosceva ciò che sappiamo adesso sui disturbi alimentari e di conseguenza non si sapeva a chi rivolgersi. Con il tempo abbiamo scoperto di più sull’argomento e sono nati dei centri di riabilitazione. Uno di questi centri è "La vita oltre lo specchio". "“La vita oltre lo specchio” - ci spiega la presidentessa Patrizia Cappelletto - è un’ associazione di volontariato nata nel 2014 a Pisa per la volontà di alcuni familiari, pazienti e operatori perché a quell’epoca noi familiari avevamo le figlie in cura presso il centro Arianna dell’Asl a Pisa, che si occupa di disturbi alimentari ed è un centro ambulatoriale. non di ricovero. Abbiamo capito che c’era bisogno di qualcosa che rispondesse alle necessità che si creano nelle famiglie che non conoscono né il tipo di malattia né se esista un centro dedicato alla cura: l’associazione fa da ponte tra queste realtà diverse, aiuta a congiungerle e per noi familiari è anche un modo di metterci a servizio degli altri".

Esiste una giornata dedicata alla sensibilizzazione dei disturbi alimentari, ovvero il 15 marzo, chiamata "giornata del fiocchetto lilla". "La vita oltre lo specchio" per questa giornata ha inaugurato una panchina lilla situata a Pisa, più precisamente alle Piagge.