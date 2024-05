Oltre il deserto OdV festeggia i suoi primi 10 anni di attività

Pisa, 7 maggio 2024 - Alla Scuola Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà 33, si terrà un evento dedicato al Burkina Faso. “Burkina Faso: quale futuro oltre l’emergenza Sahel”. L’associazione Oltre il Deserto OdV in occasione del decimo anniversario dalla fondazione, organizza in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa una serata dedicata al Burkina Faso e alla difficile situazione del Sahel. IL PROGRAMMA - L’evento che si svolgerà il 7 maggio alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa prevede: ore 17:30 Tavola rotonda alla quale intervengono: • Silvano Granchi - Oltre il Deserto odv, Burkina Faso, Sahel. Tempo di attesa • Luca Raineri - Ricercatore dell'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna, Rivoluzione, Insurrezione, Restaurazione: conflittualità politica in Burkina Faso fra locale e globale • Lorenzo Gasbarri - Ricercatore dell'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna; I rapporti con le organizzazioni internazionali regionali • Talatou Clémentine Pacmogda - Università di Napoli, Testimonianza di vita in Burkina Faso prima del terrorismo: uno sguardo sul passato e sul presente del Paese Ore 20:45 Proiezione del film "Il paese delle persone integre" di Christian Carmosino Mereu. L'EVENTO - L’evento è gratuito e sarà possibile seguire la Tavola Rotonda tramite webinar. L’associazione vuole accendere i riflettori su un Paese sconvolto da una profonda crisi umanitaria della quale i media non parlano e si sa davvero molto poco. Il Burkina Faso, sottolinea la presidente dell’associazione Silvia Vitarelli, è sempre più un Paese instabile, vittima del terrorismo jihadista e di una crisi climatica che si sovrappone alla già difficile situazione politica, sociale ed economica. Con questo evento, conclude, la presidente, vorremmo fare conoscere l’attuale situazione del Burkina e di tutto il Sahel, volgendo uno sguardo ad una crisi oggi dimenticata affinché possa aspirare ad ottenere quell’attenzione di cui ha assolutamente bisogno. M.B.