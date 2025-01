Oliviero Toscani è in ospedale. Il fotografo ricoverato a Cecina

Casale Marittimo (Pisa), 10 gennaio 2025 – Oliviero Toscani è in ospedale. Il noto fotografo, originario di Milano, è stato ricoverato questa mattina al pronto soccorso di Cecina a causa di un malore. Non sono note le cause, né le sue condizioni attuali, ma potrebbe trattarsi di un problema legato alla malattia che Toscani, 82 anni, aveva annunciato di avere.

Il fotografo, la scorsa estate, aveva infatti confessato di soffrire di amiloidosi, una malattia rara e grave causata da depositi di proteine anomale nei tessuti e negli organi di tutto il corpo. Si tratta di una patologia incurabile che nel giro di un anno lo ha portato a dimagrire di 40 chili.

Toscani, nel momento in cui si è sentito male questa mattina 10 gennaio, si trovava nella sua abitazione di Casale Marittimo, nelle campagne vicino a Bibbona.