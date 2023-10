Ok della Regione al bilancio del Parco

Via libera a maggioranza, da parte della commissione Territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture, presieduta da Lucia De Robertis (Pd), al bilancio preventivo dell’ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, che presenta un risultato economico di gestione in equilibrio. Il valore della produzione previsto, per il 2023, è di euro 5.470.653, per i due anni successivi, invece, risulta rispettivamente di 5.245.710 e di 4.901.283. I costi della produzione per il 2023 sono pari a euro 5.343.203, le previsioni per il 2024 ed il 2025 sono di 5.126.887 e di 4.779.523. I costi previsionali per il personale – in tutto 40 unità - superano, ogni anno, 1 milione e 700 mila euro.