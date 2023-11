Oggi si vota la cittadinanza ad Anconetani

Ben quattro question time per iniziare la seduta odierna del consiglio comunale che inizia alle 14.30. Il primo è quello del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune) sull’emergenza immigrazione. Il secondo, del consigliere Luigi Sofia (SI) è sull’emergenza sicurezza nelle scuole. Il terzo, del consigliere Gianluca Gioffrido (La città delle persone) è sui disservizi del trasporto pubblico. Il quarto del consigliere Matteo Trapani (Pd), è sulla riduzione della Tari per i cittadini di Marina di Pisa, dopo il recente maltempo. Tra gli argomenti al voto del consiglio le proposte dell’amministrazione comunale di conferire la cittadinanza onoraria a Romeo Anconetani, il regolamento sul Bike Sharing,e, l’istituzione della consulta dei giovani.