Oggi scattano i lavori. Buca in via Matteucci. Esercenti preoccupati: "Tempi molto lunghi"

I lavori in via Mateucci potrebbero cominciare già in giornata secondo quanto riferito dagli addetti. Una buona notizia questa per tutti i cittadini pisani, anche se non sufficiente a rincuorare gli esercenti presenti in zona. "Sono molto preoccupata - spiega Lucia Fontana del bar/gelateria “Dolce brivido“ - soprattutto per quanto riguarda le tempistiche della riparazione. Ci hanno informato che i lavori potrebbero durare almeno 30 giorni e questo per la mia attività, così come per altri, potrebbe rappresentare un grande problema, non solo per quanto riguarda le vendite, proprio qualche minuto fa ero intenta a spiegare la situazione ai miei fornitori che venendo da fuori non conoscono molto bene la zona". Per quanto riguarda invece un possibile calo della clientela Fontana afferma "penso che anche altre attività della zona si trovino nella mia stessa situazione, certamente i clienti del vicinato continueranno a venire, il grosso problema resta la sera quando raggiungerci è più problematico".

"Già qualche anno fa ci eravamo trovati in questa situazione in occasione del rifacimento della strada – prosegue Fontana – però in quell’occasione erano riusciti a garantire un piccolo tratto agibile che consentiva il transito. In questo caso è impossibile essendo la voragine al centro delle due carreggiate".

Proseguono quindi i disagi causati dal cedimento della strada dovuto al collasso della fognatura, l’area interessata è stata infatti chiusa al traffico generando nelle ore di punta interminabili file. Le autorità pertanto consigliano di seguire in percorso alternativo per uscire dal centro della città: da via Matteucci, immettersi in via Donatori del Sangue, quindi proseguire in via Cuppari, poi via di Parigi ed infine svoltare a sinistra su via Maccatella per raggiungere la rotatoria che permette di rientrare sull’arteria principale di via di Cisanello.