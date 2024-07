Oggi "Lo sposalizio del mare". L’anello, la musica e la tradizione

Un’antica cerimonia che riporta le atmosfere delle Repubbliche Marinare nel cuore della città, e che evoca storie, tradizioni, simboli della Pisa del passato. Si svolgerà oggi pomeriggio a partire dalle 17 "Lo sposalizio del Mare", cerimonia che simboleggiava il dominio marittimo di Pisa, una ricorrenza storica che viene celebrata anche nelle altre città marinare, realizzata con costumi d’epoca a cura dell’Associazione Insieme per Pisa, in collaborazione con la Compagnia Stile Pisano. Così come tradizione vuole, ci sarà un battello (seguono gommoni concessi dalla Lega Navale) sul quale si navigherà fino all’altezza della Lega navale, da dove sarà gettato un anello quale unione tra Pisa e il mare.

Anticamente la cerimonia si svolgeva in due fasi: un pellegrinaggio a San Piero a Grado per portare la reliquia di San Clemente dalla Primaziale alla Basilica di San Pietro Apostolo, da qui, in barca, si continuava fino in mare aperto dove il vescovo, che aveva guidato tutta la processione, gettava un anello. Dalle fonti storiche sappiamo che al centro dell’evento era protagonista una "gran barca tutta ornata d’oro accompagnata da cento galee" (Lamento di Pisa di Puccino d’Antonio). I partecipanti saranno ricevuti dal presidente dell’associazione, Stefano Ghilardi, dai cantanti e narratori in costume. Il pomeriggio sarà caratterizzato dalla rievocazione di antiche storie sui palazzi che si affacciano sull’Arno e da momenti musicali a cura del controtenore Alessandro Carmignani e da Antonio Gentilini. Il finale (alle 20) sarà affidato alla Compagnia dei balestrieri per un altro momento di spettacolo con tamburini e sbandieratori.

Alessandra Alderigi