Officina di Galeno Focus sulla ‘farmacia dei servizi’

Comincia oggi la seconda riunione dell’Officina di Galeno, il contenitore culturale multidisciplinare ideato dal vicepresidente nazionale di Assofarm, Andrea Porcaro D’Ambrosio, e realizzato da Farmacie Comunali di Pisa spa. con il contributo di Assofarm e Uefs, il patrocinio del Comune di Pisa e del consiglio regionale della Toscana. L’Officina di Galeno si propone come un punto di riferimento per il dialogo e la sintesi tra le diverse professioni e istituzioni coinvolte nell’ambito socio-sanitario, affrontando in ciascuna riunione tematiche rilevanti da un punto di vista sanitario, sociale e normativo. La scelta del nome “L’Officina di Galeno” rimanda al luogo di lavoro e di ricerca, richiamando la figura di Galeno, il padre della farmacologia. In questo contesto, la riunione diventa un momento di confronto tra medici, farmacisti, giuristi e altre figure istituzionali, con l’intento di sviluppare soluzioni innovative e condividere competenze trasversali. Dopo il successo della prima riunione, che ha affrontato il delicato tema dell’utilizzo della cannabis in ambito medico-scientifico, questo secondo appuntamento si concentra su la “Farmacia dei Servizi”. Il dibattito si sviluppa in un momento cruciale, con il governo che ha recentemente adottato nuove misure per ampliare le possibilità di offerta socio-sanitaria delle farmacie, e con la Legge di Bilancio in fase di scrittura. Durante l’incontro, verranno analizzati i vari aspetti della Farmacia dei Servizi, inclusi quelli sanitari, professionali, normativi e sociali.

La prima giornata, oggi a Palazzo dell’Ordine di Santo Stefano, è suddivisa in due parti: un primo momento riservato alle attività istituzionali degli organi di Assofarm, seguito, dalle 16, da una sessione aperta al pubblico con il seminario intitolato “La Farmacia dei Servizi in Toscana: lo stato dell’arte tra previsioni, necessità ed attuazione”. Tra gli interventi più attesi figurano Diego Petrucci ed Enrico Sostegni, membri della Commissione Sanità della Regione Toscana, che condivideranno le loro visioni e le più recenti evoluzioni normative in merito alla Farmacia dei Servizi. "La Farmacia dei Servizi è unicum legislativo a livello mondiale - afferma il presidente di Assofarm Luca Pieri - una vera eccellenza del sistema sanitario italiano. Un orgoglio per chi come Assofarm l’ha immaginata e fortemente voluta da tanti anni. Al tempo stesso, però, le contrarietà di altre categorie sanitarie ci impongono un ulteriore innalzamento dell’asticella qualitativa. Assofarm crede che le farmacie che attivano i servizi debbano puntare al loro accreditamento presso il SSN. Un passo in avanti rispetto all’attuale sistema di convenzione, che certamente imporrebbe qualche sacrificio in più, ma che sancirebbe anche lo status che la nuova Farmacia dei Servizi merita davvero".

Soddisfatto Andrea Porcaro d’Ambrosio, vicepresidente Assofarm: "“Con la sua capacità di unire discipline diverse e mettere in contatto i principali protagonisti del mondo sanitario, L’Officina di Galeno continua a rappresentare una piattaforma privilegiata per il confronto e l’elaborazione di strategie che possano rispondere alle sfide contemporanee della sanità territoriale di prossimità".