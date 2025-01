Offese social a Roberto Naldi. Due condanne

Due profili Facebook sono stati condannati dal tribunale di Pisa per commenti offensivi della dignità morale della persona di Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti e presidente di Corporacion America Italia. Lo ha reso noto la società di gestione degli aeroporti di Pisa e Firenze precisando che la "decisione del tribunale di Pisa fa riferimento a 2 commenti rilasciati sul social network il 5 dicembre 2020".

In quel periodo il manager decise di interrompere "le relazioni istituzionali con il consiglio comunale" pisano dopo che l’assemblea elettiva aveva votato all’unanimità una mozione contro la realizzazione della nuova pista di Peretola. I post comparvero tra i commenti a un post di un consigliere comunale della sinistra radicale, a sua volta querelato insieme a un sindacalista dallo stesso Naldi, ma per i quali il gip ritenne non vi fossero i presupposti per il rinvio a giudizio affermando che quelle erano invece "legittime critiche politiche".

Due commenti sotto a quel posto sono invece stati giudicati offensivi, in uno l’autore definiva "mafioso" lo stesso Naldi e recentemente ha pubblicato anche una lettera di scuse sui social network. Il risarcimento danni (mille euro) "sarà interamente devoluto in beneficenza all’associazione Sightsavers, attiva nella prevenzione della cecità nei Paesi più poveri del pianeta".