Obiettivo parlare ai più giovani

1 Liliana Dell’Osso

Parlerà degli aspetti psichiatrici della violenza. "Vorremmo che il messaggio – spiega Silvia Silvestri – è raggiungere i giovani e i giovanissimi e i loro insegnanti. Magari, ascoltando, potranno poi sensibilizzare i compagni di scuola o comprendere determinati segnali degli amici".

2 Egidio Celano

Sono in aumento anche a Pisa i reati di questo genere. Il sostituto procuratore (nella foto Del Punta per Valtriani), che fa parte della procura pisana, racconterà dell’iter dal punto di vista giuridico, di che cosa prevede la legge. Un tema delicato in continua evoluzione che impone riflessioni importanti.

3 Valentina De Giovanni

"La bambola di pezza" (edito da Homo Scrivens) è il titolo del racconto di Maurizio de Giovanni che apre e dà il nome al volume curato dall’avvocato di Napoli Valentina De Giovanni, e riassume le finalità del libro, ovvero "sollecitare una riflessione sulla violenza assistita nella società civile".