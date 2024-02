Obesità: nuovi approcci diagnostici e terapeutici

La Casa di Cura San Rossore di Pisa annuncia nuovi approcci diagnostici e terapeutici per combattere l’obesità nell’adulto e nel bambino. Il dottor Giovanni Gravina (nella foto), specialista in Endocrinologia e malattie metaboliche, già membro della Commissione del Ministero della Salute per le Linee di indirizzo nazionali per la Riabilitazione Nutrizionale nei Disturbi del Comportamento Alimentare, presiede il Convegno scientifico "Gestione del peso corporeo per obesità e patologie correlate: recenti progressi nel trattamento" dove si presentano in anteprima alcuni importanti passi in avanti nella cura dell’obesità. "Ne parleremo approfonditamente nel convegno di oggi (San Rossore Sport Village, Pisa dalle 9 alle 16.30) con i molti specialisti di diverse discipline che si confronteranno sul tema dell’obesità presentando anche alcuni nuovi strumenti e modalità su cui stiamo lavorando e che confidiamo possano offrire risorse importanti per la diagnosi e la cura. Si discuterà del peso dello stress cronico nell’adulto, che incide in maniera significativa nella patologia, poiché viviamo in un ambiente, definito da alcuni studiosi come “società obesogena”, che favorisce il sovrappeso e l’obesità. Le pressioni costanti nella vita quotidiana dei soggetti con obesità bloccano o impediscono il processo di guarigione e, anzi, spesso favoriscono una ricerca di gratificazione nel cibo. I nuovi studi portano, come conferma il Prof. Faraguna, a porre attenzione sull’importanza della regolazione della qualità del sonno e dei ritmi circadiani in un approccio innovativo per la cura".