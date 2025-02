Nuovo Pisa Training Centre. Iniziati ieri i lavori a Gagno: "Sarà una fabbrica di talenti da condividere con la comunità"

di Michele Bufalino

PISA

Il calcio pisano entra ufficialmente in una nuova era con con il "Pisa Training Centre" di Gagno. La società nerazzurra ha infatti annunciato il via ai lavori. Un traguardo giudicato storico dalla società, con un lungo percorso partito da lontano, da quasi quattro anni, quando nel 2021 i vertici societari rilevarono i terreni da Carlo Battini e Andrea Bulgarella. Nel corso del pomeriggio infatti è stato avviato il cantiere. Grande soddisfazione da parte del presidente dello Sporting Club Giuseppe Corrado "Finalmente possiamo iniziare a veder realizzati i nostri progetti e la nostra idea di sviluppo della Società attraverso un Centro Sportivo all’avanguardia, ispirato ai migliori esempi europei – ha sottolineato il presidente Giuseppe Corrado –. Il percorso è stato complesso, ma alla fine è stata premiata la nostra volontà di dare a Pisa una struttura indispensabile per crescere a livello sportivo e rappresentare un’eccellenza nazionale e internazionale. Il Pisa Training Centre non sarà solo la nostra fabbrica di talenti e il luogo dove preparare i successi della domenica, ma anche un punto di ritrovo per condividere gioie e difficoltà con tutta la comunità. Lavorare per ritornare a vincere è la certezza di chi, ogni giorno, vuole rendere felici chi ama Pisa, i nostri colori e lo sport". L’obiettivo, da parte dei vertici del Pisa, è quello di creare un simbolo di continuità e orgoglio per tutta la città. "Questo Centro rappresenta il nostro impegno per costruire un futuro in cui essere sempre più fieri di essere Pisani", ha concluso il presidente. Molti i ringraziamenti della società nerazzurra, che ha condiviso questo successo con l’amministrazione comunale. "Ringraziamo il sindaco Michele Conti unitamente alla amministrazione comunale di Pisa - ha detto la società in una nota -, lo studio internazionale di architettura e ingegneria ATI Project, l’ingegner Daisy Ricci, l’architetto Davide Berrugi, l’architetto Fabrizio Magnaghi e l’architetto Marco Mancino".

Proprio il sindaco Michele Conti ha commentato così il via ai lavori: "È un’ottima notizia per la società nerazzurra e per la città - ha dichiarato il primo cittadino -. Un atto concreto che corona mesi di lavoro e di confronto tra i tecnici comunali e i professionisti incaricati dal club. È una vera soddisfazione, per l’amministrazione comunale, aver dimostrato di saper stare al passo degli ambiziosi programmi di sviluppo del Pisa Soorting Club, che daranno lustro alla città. Abbiamo investito energie nel chiudere in tempi brevi varianti urbanistiche di una certa complessità, sia per lo stadio che per il centro sportivo, stiamo investendo risorse sull’Arena Garibaldi per garantire un adeguamento necessario al calcio di oggi". Conti conclude così: "Per l’apertura del cantiere al centro sportivo desidero complimentarmi con la società per questo primo traguardo importante, augurando buon lavoro nella consapevolezza che la costruzione della nuova "casa" dei nerazzurri, sarà un’occasione di sviluppo per tutta la zona nord della città".