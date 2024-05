Nuovo Cda di Toscana Aeroporti: "Barbuti? Segnale importante"

"La scelta di Barbuti da parte del sindaco è un segnale importante, che premia la competenza e offre un rappresentante di alto profilo in un ruolo chiave, che potrà offrire un contributo di rilievo per il rilancio del settore turistico e dei trasporti". Così Pisa al centro, la lista civica ispirata da Michele Conti, commenta l’avvenuta nomina nel consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti in rappresentanza dei soci pubblici dell’ex presidente del Rotary Pisa Galilei, Andrea Barbuti, amministratore delegato de Il Ciocco spa. "E’ un manager di lunga esperienza - prosegue Pisa al centro - che si è occupato da sempre di strategia e corporate governance. Attualmente continua a ricoprire il ruolo di amministratore delegato, nel settore del turismo e dell’accoglienza alberghiera, all’interno di importanti società per azioni. Siamo certi che questa scelta servirà a salvaguardare maggiormente gli interessi della nostra città, perché Barbuti rappresenta una voce autorevole e rispettata nel panorama nazionale: siamo certi che si metterà a completa disposizione della società, affinché possa volare ancora più in alto in termini di crescita, di valore economico e sociale, per far sì che l’aeroporto cittadino rafforzi il proprio ruolo".

Opposto, invece, il giudizio degli Amici di Pisa, del comitato piccoli azionisti di Toscana Aeroporti e di altre associazioni cittadine secondo le quali "Barbuti è legato agli interessi della famiglia Marcucci: sarà commercialmente competente, ma non rappresenta la delega politica affidata dagli elettori pisani al consiglio comunale: chi risponderà ora di questa scelta?". Il network di associazioni storce la bocca anche per la nomina della rettrice della Scuola Sant’Anna, Sabina Nuti (in quota privata): "E’ poco comprensibile la sua candidatura in rappresentanza dei privati, sarebbe stata plausibile se presentata nella lista dei soci pubblici considerato il suo ruolo pubblico". Nuti però assicura di avere "accettato perché posso svolgere il ruolo quale consigliere indipendente in una società quotata in borsa: penso come pisana che il nostro aeroporto sia un asset fondamentale per la città e in questa prospettiva metto a disposizione le mie competenze professionali". Ma agli Amici di Pisa non basta: "Parole che stridono con l’approvazione, nella stessa assemblea che l’ha eletta, della riduzione dei rappresentanti pubblici nel board aeroportuale, di cui doveva essere consapevole prima della sua elezione, visto che la Regione aveva confermato, astenendosi, il comportamento pilatesco a danno dei soci pisani ex Sat (i consiglieri regionali eletti dai pisani dov’erano? Si candidano alle elezioni europee?): sostenere il progetto di Corporacion America sul super sviluppo del Vespucci, di fronte all’immobilismo sul terminal del Galilei, atteso da 14 anni, non aiuta il territorio pisano e contrasta con le posizioni assunte dal consiglio comunale".

Gab. Mas.