Nuovo caos nella notte: "Troppo alcol"

PISA

Nuovo caos nella notte fra domenica e lunedì nel quartiere caldo della Stazione. Gli episodi si susseguono, dopo quelli del weekend. Nonostante l’ordinanza, infatti, l’alcol continua a essere tra le attività più diffuse in questo angolo di città. Una confusione che ha richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine. E che sta esasperando i residenti. Urla che disturbano e che fanno anche paura perché non è solo una questione di riposo. "Le persone hanno il terrore di uscire con il buio", spiegano ancora gli abitanti.

Risse e litigi, "sono quasi quotidiane", spesso la cornice è proprio l’alcol, oltre alla droga.

Proprio ieri, di giorno, la polizia di Stato con un’auto della polizia municipale è stata nuovamente in questo quartiere per verifiche sia sul piano dei reati che sul fronte amministrativo. Controlli che cercano di ripetere in modo ciclico anche per far vedere le divise in un’area particolarmente difficile da anni. E che ad aprile del 2024 ha portato a diversi interventi e denunce, tanto che i commercianti hanno richiesto di ripetere proprio questo genere di operazioni anche in altre parti della città. Blitz congiunti tra diverse forze dell’ordine che portino a verifiche a 360° in città sul rispetto delle diverse regole. Con provvedimenti successivi per chi sgarra.