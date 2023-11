Nuovi nidi, cantieri al via entro fine mese. Già ultimati i traslochi delle 5 strutture

Entro fine mese partono i cantieri per la realizzazione dei cinque asili nido del Comune finanziati con fondi Pnrr. Nei giorni scorsisono stati ultimati i traslochi in altre sedi, "con soli 4 giorni di sospensione dell’attività didattica", spiega una nota di Palazzo Gambacorti, trasferendo tutte le attrezzature e gli arredi degli asili, oltre al materiale educativo, dalle strutture che devono essere demolite o riqualificate. Gli interventi riguardano il nidodei Passi, trasferito alle ex scuole d’Infanzia Manzi, l’asilo San Biagio, spostato nella vicina scuola d’Infanzia De Andrè, il nido del Cep, spostato nella scuola d’Infanzia (all’interno dello stesso fabbricato) e l’asilo Toniolo, trasferito nella struttura di via Derna, ex centro diurno per disabili, adesso rinnovata e adeguata per accogliere i bambini del nido. Quanto all’ultima struttura interessata dai lavori, l’asilo nido Betti è già vuoto in quanto i posti nido già da inizio dell’anno educativo erano stati smistati in altri plessi comunali (Coccapani, Timpanaro e Rosati). "Educatrici, uffici comunali, supporti logistici del Comune e ditte di traslochi incaricate - dice l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi - hanno lavorato anche nei giorni festivi per garantire il trasferimento più celere possibile. Ci rendiamo conto dei disagi per bambini e famiglie a causa dei cambiamenti di struttura in corso d’anno, ma abbiamo lavorato insieme alle educatrici e agli uffici comunali per organizzare al meglio lo spostamento, senza incidere sul numero dei giorni di servizio a disposizione delle famiglie (motivo per cui quest’anno i nidi sono stati aperti in anticipo). è un’operazione che porterà la città a disporre di 5 nuovi asili, più moderni, accoglienti e sicuri". Il piano prevede circa 5 milioni di euro di finanziamenti da fondi Pnrr: tre edifici saranno demoliti e ricostruiti, per altri due si procederà a una significativa riqualificazione. "Pisa - assicura il Comunedisporrà di strutture nuove, ecosostenibili e funzionali, che porteranno ad un aumento complessivo di 31 posti nido". Nel dettaglio il Toniolo a Porta a Lucca verrà demolito e ricostruito e avrà sette posti lattanti in più, il San Biagio a Cisanello, demolito e ricostruito (7 posti in più per i lattanti), l’asilo nido ai Passi demolito e ricostruito (7 posti in più per i lattanti), l’asilo nido al Cep subirà una riqualificazione funzionale (5 posti in più per la fascia 0-12 mesi) e il "Betti " a Don Bosco sarà riqualificato incrementando di 5 posti la fascia 0-12 mesi.