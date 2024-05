Nuovi Ctp, pressing di Fratelli ’Italia: "Sempre più vicini ai cittadini"

di Gabriele Masiero

PISA

Fratelli d’Italia accelera e incalza la Giunta sulla realizzazione dei nuovi Ctp. E lo fa con una precisa scelta politica illustrata dal commissario cittadino, Diego Petrucci, e condivisa dal coordinamento provinciale del partito, presieduto da Serena Bulleri, che sancisce la nascita di cinque coordinamenti di zona, coordinati da altrettanti militanti e identificati per confini territoriali proprio sulla base di come il partito di maggioranza relativa vorrebbe ridisegnare gli organismi di partecipazione nei quartieri cittadini. I nuovi responsabili dei coordinamenti di zona sono Amelia Pozzi (centro storico), Cinzia Massai (Sant’Ermete, Putignano, Riglione, Oratoio, Ospedaletto-Coltano, Sant’Antonio–Stazione, San Marco-San Giusto), Gabriele Giannetti (Barbaricina–Cep, San Rossore, Porta a Mare, Porta Nuova, Porta a Lucca, Gagno), Lidia Paola Nuvoli (Pratale Don Bosco, Pisnaova e Cisanello, San Biagio-Borghetto-San Michele-Le Piagge e i I Passi). Il quindi coordinamento di zona sarà quello del Litorale il cui responsabile deve ancora essere individuato. I cinque organismi saranno coordinati da Laura Andreoletti. Alla presentazione sono intervenuti anche gli assessori Filippo Bedini e Giulia Gambini.

"Con questa scelta intendiamo anche stimolare la Giunta a procedere senza ulteriori indugi con i Ctp che fanno parte del programma di mandato - ha spiegato Petrucci - perché sono organismi di rappresentanza che riteniamo fondamentali, allo stesso tempo rivendichiamo la volontà del nostro partito di essere la forza politica leader in città e nel Paese e come tale intendiamo strutturarci sempre di più e meglio nei quartieri per essere sempre più vicini ai cittadini, raccogliere le loro segnalazioni, ma anche spiegare da forza di governo le scelte che vengono fatte al servizio e per il bene della comunità".

Petrucci aggiunge anche che "è tanto più significativo che facciamo questa scelta a quattro anni dal voto amministrativo perché testimonia una volontà reale di radicamento e stimolo per la maggioranza che governa la città, senza guardare al tornaconto elettorale: semmai non abbiamo timore a mettere l’accento su una difficoltà (la partenza dei nuovi Ctp) per dare una scossa con l’obiettivo di centrare quello che era un nostro chiaro programma di mandato". Pozzi., Massai, Giannetti, Nuvoli e il quinto responsabile del Litorale avranno il compito di essere le "sentinelle" sul territorio per consentir eal partito di interfacciarsi sempre di più e meglio con il territorio e con i cittadini, conclude Petrucci, "promuovendo settimanalmente iniziative e incontri nei quartieri di competenza".