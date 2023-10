Nuove tecnologie e diritti. Focus sull’Artificial Law

Ricco il programma di oggi del Festival. Apertura di giornata all’insegna dei diritti in rete alla Scuola Sant’Anna che ospiterà gli appuntamenti della Artificial Law, curata da Fernanda Faini. Due sessioni di incontri (9-13; 15-18) in cui si parlerà di intelligenza artificiale generativa e diritti della persona. Tra gli ospiti Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente del Garante per la protezione dei dati personali, e Guido Scorza, giurista e docente in materia di diritto delle nuove tecnologie. In Camera di commercio, torna Il Cybersecurity Day, appuntamento dedicato alla sicurezza informatica, evento organizzato dal Cnr-Iit (in collaborazione con l’ente camerale). Partecipano tra gli altri Marco Conti direttore Cnr-Iit, Paolo Prinetto (Cini), Leonardo Marras (assessore Regione), Luigi Rebuffi (European cybersecurity organization). SVerrà presentata la collaborazione con il sistema camerale per l’uso di strumenti di self-assessment per la cybersecurity delle Pmi. Alla Scuola Normale ecco la conferenza "IA generativa: opportunità, rischi e regole di una rivoluzione già in corso", con l’assessora Alessandra Nardini, Marco Malvaldi, Fosca Giannotti (Normale) e Dino Pedreschi (Unipi). Dalle 11 alle 12.30, il Coordinamento etico dei Caregivers di Pisa presenta il libro Emozionabili. Trattasi di racconti dei ragazzi disabili del coordinamento dove gli stessi ragazzi raccontano l’esperienza di un gruppo di adolescenti disabili che hanno sperimentato e utilizzato strumenti innovativi di Intelligenza Artificiale generativa per potenziare e amplificare le proprie capacità di comunicazione. Filosofi come Eric Sadin, Pascal Chabot, Adriano Fabris, e scienziate come Alessandra Sciutti, una delle più note tecnologhe nell’ambito della robotica, e Alice Avallone, a capo dell’osservatorio di antropologia digitale Be Unsocial, sono tra i protagonisti dei dialoghi tra filosofia & innovazione, condotti da Eleonora Chioda, in programma alla Gipsoteca di ( 16-19). All’ Arsenale doppio appuntamento all’insegna del fumetto. Si parte con Il futuro del fumetto e dell’audiovisivo nell’era delle IA, un’occasione per parlare delle prospettive di questa forma artistica attraverso le testimonianze dei fumettisti "Lrnz"e Massimo Giacon, dell’artista Francesco D’Isa e del regista Alberto Puliafito (18.30). Al Teatro Sant’Andrea va in scena lo spettacolo teatrale Breve storia dell’intelligenza, curato dai Sacchi di Sabbia e Davide Barbafiera insieme con le persone in detenzione nella Casa Circondariale "Don Bosco" (21). Al Caracol c’è attesa per la performance tra musica elettronica e arte visiva di Francesco D’Abbraccio, Aka Lorem e Morgana.

Carlo Venturini