Nuova data di inaugurazione per "Anime Diverse in Arte"

Cascina, 11 marzo 2025 - A causa dell'allerta meteo, la data dell'inaugurazione della nuova edizione di marzo 2025 di "Anime Diverse in Arte" è stata spostata a sabato 22 febbraio alle 17:30. A seguire si terrà un brindisi, l'ingresso è gratuito.

L'arte torna protagonista a Cascina con la nuova edizione della mostra "Anime Diverse in Arte", che celebra la creatività attraverso pittura, grafica, fotografia e design. La mostra, organizzata dall'Associazione Arte Pittorica Fotografica e dal Fotoclub Uliveto Terme, si terrà nel mese di marzo 2025 all'Euro Hotel di Cascina, in viale Europa 6, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva tra diverse espressioni artistiche. L'hotel è facilmente raggiungibile dall'uscita Cascina della FI-PI-LI, seguendo le indicazioni verso la rotonda e svoltando a destra.

A esporre le proprie opere saranno numerosi artisti di talento, tra cui: Aurelio Benocci, Mimmo Corrado, Tatiana Di Sacco, Antonio Monicelli, Giancarlo Pernici, Carla Scatena, Liuba Burgassi, Federico Dell'Agnello, Rolando Mannucci, Pierugo Orsolini, Marco Ragusa, Paolo Tognotti. I curatori della mostra sono Rolando Mannucci e Tatiana Di Sacco. L'evento si propone non solo come un'occasione per ammirare opere d'arte, ma anche come un momento di riflessione sulla diversità espressiva e sull'importanza dell'arte nel rappresentare identità, esperienze e sensibilità differenti.