Nuova base militare a Pisa, sindaci e parco decideranno lunedì

"La comunità del Parco, ovvero l’organismo che raduna tutti i sindaci dei Comuni che rientrano nel perimetro dell’area protetta, si riunirà il 18 settembre e sarà chiamata a dare il suo parere sull’ipotesi di realizzazione della nuova base militare dei carabinieri tra il Cisam e Pontedera". Lo ha reso noto il sindaco Michele Conti, ieri in consiglio comunale, rispondendo a un question time di Ciccio Auletta, consigliere comunale della sinistra (Una città in comune e Unione popolare), con il quale si chiedeva quando la governance del parco si fosse potuta esprimere avendo così poco tempo per valutare il progetto: il verbale della scorsa riunione a Roma del tavolo inter istituzionale aveva fissato proprio nel 18 settembre la data ultima in cui pronunciarsi. "Ciò dimostra - ha attaccato Auletta - che in realtà sono già tutti d’accordo e che si tratta di un progetto condiviso da centrodestra e centrosinistra sulla pelle dei cittadini. Riconosco al sindaco la trasparenza nell’averci fornito la documentazione, resta però il giudizio negativo sulle modalità con le quali si è trattata la vicenda".

Ma Auletta non si arrende: oggi chiederà alla conferenza dei capigruppo consiliare l’immediata calendarizzazione di un consiglio comunale interamente dedicato alla vicenda perché, ha detto, "una questione così importante non può essere liquidata con qualche riunione, ma deve essere discussa nelle sedi istituzionali dove tutti i cittadini sono adeguatamente rappresentati". L’impressione è che anche il centrodestra accoglierà la proposta di Auletta di affrontare una discussione pubblica sulla base militare, ribandendo il suo giudizio favorevole alle ipotesi prospettate. "Proposta, quella di utilizzare le aree del Cisam - ha spiegato Conti - che per primo ha messo in campo il presidente del Parco, Lorenzo Bani, con l’avallo del presidente regionale, Eugenio Giani. Riguardo alla proposta di realizzare la pista automobilistica di Ospedaletto, il delegato Aci ha spiegato che non c’erano gli spazi sufficienti e che invece la soluzione di Pontedera era più idonea. La struttura potrà essere messa anche a disposizione della società civile, così come il recupero degli edifici storici di Coltano".

Gab. Mas.