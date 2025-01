"Nuova area verde al Teatro di Calambrone"

Durante la discussione sul Documento Unico di Programmazione 2025-2027 abbiamo presentato e approvato un ordine del giorno, che mi vede come prima firmataria, per la realizzazione di un’area giochi per bambini e altre aree di aggregazione per ogni età, nell’area verde intorno al Teatro di Calambrone in Via De André". E’ la consigliera comunale, Virginia Mancini, a presentare il documento approvato dalla maggioranza che intende assicurare, dove prima era stata realizzata un’area di sosta temporanea, "un luogo di incontro e di aggregazione in questa zona, in particolare per permettere ai bambini di giocare all’aria aperta: l’area in questione, infatti, può avere grande importanza per il benessere psicofisico di tutti e il mio partito da sempre si è fatto promotore di progetti di aree attrezzate con giochi per bambini anche in altri quartieri della città e ora vogliamo fare altrettanto anche a Calambrone".

L’ordine del giorno approvato nei giorni scorsi impegna dunque il sindaco e la giunta "ad approvare tutti gli atti per la realizzazione di un’area giochi accessibile per bambini e un’area di aggregazione per ogni età che sia attrezzata e inclusiva con panchine e decoroso arredo urbano al fine di garantire la socialità e l’aggregazione delle famiglie, ma anche a coinvolgere associazioni e cittadini per la gestione degli spazi". L’obiettivo è proprio quello di realizzare un giardino attrezzato e polifunzionale a due passi dal mare e che possa rappresentare un luogo di ritrovo all’aperto anche durante i mesi invernali.