Pisa, 22 luglio 2024 – Noncurante della presenza degli altri bagnanti, compresi famiglie e bambini, se ne stava completamente nudo in spiaggia. E’ successe nel fine settimana appena trascorso sul litorale di Pisa.

Ovviamente sono partite subito le telefonate al 112 per segnalare la presenza inopportuna e molesta: i carabinieri di Pisa sono così arrivati sul posto e hanno identificato l’uomo, denunciandolo per atti osceni in luogo pubblico.