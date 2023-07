Notti di Talento sul palco di Eliopoli Sedici in gara per diventare famosi

Appuntamento alle 21.30 domani sul palco di Eliopoli a Calambrone per la seconda audition di Notti di Talento, il contest musicale dei giovani artisti toscani di cui La Nazione è media partner esclusivo. E’ la seconda tappa di avvicinamento alla finalissima di Marina di Pisa (20 agosto, piazza Baleari) e saranno in scena 16 cantanti, provenienti da tutta la Toscana, suddivisi in 15 esibizioni. La terza e ultima audition (dalle tre serate usciranno 12 finalisti) è in programma il 30 luglio sempre a Eliopoli. Lo spettacolo sarà condotto da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli e gli artisti saranno giudicati da una giuria di esperti presieduta da Stefano Bini, organizzatori di eventi su scala internazionale, e composta dall’attrice e imitatrice Gianna Martorella, manager di artisti e direttrice e fondatrice dell’accademia artistica "Le Muse", Silvia Mugnai, coreografa e direttrice di una scuola di Musical che vanta collaborazioni con artisti internazionali, e Valerio Simonelli musicista e cantautore pisano, che sarà anche l’ospite della serata. Presenterà infatti il suo nuovo inedito "La Stanza di Ushuaia", uscito nei giorni scorsi e che sarà contenuto nel suo primo album che uscirà nel 2024. Musicista e cantautore pisano, frontman dei "Caporali Coraggiosi", la band-tributo al live Capitani Coraggiosi, la celebre tournéé di Baglioni e Morandi, ha esordito quest’anno con il suo nuovo progetto live "Assolo", tributo semiacustico a Baglioni. "Notti di talento" è prodotto da Mediterranea Music (direttore di produzione Michele Ammannati e direttore artistico Alex Leardini) ed è offerto gratuitamente nelle piazze del litorale grazie al supporto delle aziende partner che hanno sposato il progetto: i cantieri navali Overmarine, Rossinavi, Carpensalda e Seven Stars, Farmacie comunali di Pisa, Parco di San Rossore, Acque spa, Auto2000, l’agenzia immobiliare MiCasa, Cmg, Irem, Paim e Gruppo Bubbo. Ecco i cantanti in gara per ordine di uscita: Ginevra Perullo, Angelo Spadaro, Marco Cecchi, Asia Stellato, Matteo Paolinelli, Andrew Kandji, Alessandra Morra, Prisca Paparo, Elissa Lonzi , il duo Francesco Fialdini e Aurora Barsottelli, Jacqueline Del Ticco, Camilla Suardi, Sarah Minuti, Angelica Perna e Benedetta Mancini.