Notti di talento, rush finale Oggi l’ultima selezione

È l’ultima audition poi sarà solo finale, spettacolo, luci, emozioni. Oggi dalle 14 il Teatro Nuovo di Pisa, grazie alla collaborazione con l’associazione Binario Vivo, ospita le ultime audizioni di Notti di Talento, il contest di cui La Nazione è media partner esclusivo e che ha coinvolto decine di giovani artisti non solo toscani iscrittisi gratuitamente, così come a ingresso gratuito per il pubblico le tre giornate di casting (compresa quella di oggi) per selezionare cantanti e ballerini pronti a sfidarsi nella finale del 4 giugno alle 21 sul palco del Giardino Scotto grazie alla collaborazione con Comune e la Fondazione Teatro di Pisa. Il contest è stato realizzato grazie alle aziende che hanno supportato il progetto di offrire ai giovani l’occasione di mettersi in mostra sui palchi più prestigiosi dell’area pisana: Pisamo, Eurambiente, Port Authority di Pisa, Confcommercio Pisa, Gruppo Bubbo, Villa Rondini e CassaDigitale. Oggi al teatro Nuovo si esibiranno gli ultimi 40 artisti in gara tra cantanti e ballerini, che saranno giudicati da una giuria di qualità di cui fa parte per l’occasione Gianna Martorella, attrice e imitatrice in programmi di successo Rai e Mediaset e oggi attiva nel manangement artistico. Lo show sarà condotto da Leonardo Ghelarducci, mentre Alex Leardini è il direttore artistico. Ecco i nomi degli artisti e la loro disciplina: Prisca Paparo (canto), scuola di danza Etoile (coreografia di gruppo con Anna Paola Evangelista, Noemi Bertini, Elena Francione, Beatrice Bove, Carlotta Mingozzi, Frida Garst, Anna Latini, Matilde Pacini, Chiara Favilli), scuola di danza Patrizia Gaddi (Sofia Barsali, Sofia Di Candia, Ambra La Torraca), assoli di Ambra La Torraca, Sofia Di Gandia, Sofia Barsali, Flamingo (canto), Giordano (canto), Veronica Alice (canto), Michele Minneci (canto), Erica Miccio (canto), Cathe (canto), Giuseppe Incorvaia (canto) Alex Normanno (canto), Eeonora Salvi (canto), Kent XPlain (canto), Marco Galimberti (canto), scuola di danza Proscaenium (Raluca Agostini, Elena Gonzalez Filippeschi, Virginia Manunta, Giada Postiglione, Lucrezia Talisi), Francesco Filippo Mennella (danza classica), Anna Cicchello (danza classica), Benedetta Marianelli (canto), Martina Neri (canto), Angelica Perna (canto), Andrew (canto), Claudia Colombini (canto), Elisa Colombini (canto), Emma Sferruzza (canto), Giorgia Ciolli (cantpo), Diletta Brogi (canto), Elena Filomena (cano), Agnese Castellano (canto), Giorgia Guerrini (canto), Sofia Telese (canto), Anna Fargione (canto), Annapaola Parrini (canto), Rachele De Santis (canto), Jonathan Buscicchio (canto), Squal-e-ttre (ballo), Bitches (ballo).