Notti di Talento Applausi per la Christmas edition

L’ironia tagliente del comico Claudio Batta, il talento di Rachele Lattanzi e Alyssa Lombardi, vincitrici assoluta e della sezione danza di Notti di Talento 2024, la magia natalizia del coro gospel Voices of Haeven e della cornamusa scozzese di Nick MacVicor, l’energia di Grace&Joanna e la meravigliosa voce di Kevin sono stati gli ingredienti di Notti di Talento Chiristmas edition, l’appuntamento natalizio del contest musicale di cui La nazione è media partner andato in scena nella rinnovata Stazione Leopolda sotto la gestione della Patrimonio Pisa e impreziosito dalla partecipazione del Lenergy Pisa beach soccer, guidato dal presidente Alessandro Donati e da altri dirigenti del club. la presenza dei nerazzurri, tra le formazioni più forte di questo sport a livello nazionale ed europeo, è stata anche l’occasione per annunciare la tappa pisana del campionato di serie A che nel prossimo mese di luglio si disputerà al Centro Coni, confermando la centralità del sodalizio pisano in questa disciplina a livello italiano.

Con la sapiente conduzione di Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli, per la regia di Stefano Bini e la produzione di Michele Ammannati, la Leopolda ha ospitato due ore di ottima musica e divertimento con l’esibizione della ballerina Aurora Buonanno, una delle finaliste di Notti di Talento 2024 e il monologo di cabaret di Claudio batta che ha strappato applausi e risate. In sala anche tanti altri amici del talent a cominciare dai fantastici giudici del contest: la cantante Debrah, la il maestro di bon ton Stefano Agnoloni e lo speaker di Radio Incontro (che ha trasmesso in diretta radiofonica lo spettacolo), Luca Demar, che insieme all’insegnante di canto nella scuola di Amici Luca Pitteri, hanno fatto parte della giuria della finale di Notti di Talento lo scorso 20 agosto sul palco di Marina di Pisa. Responsabile audio e video, Valerio Simonelli.