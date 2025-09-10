Notte Rosa Evento a Cascina

di Maddalena Nerini

CASCINA

Cascina si colora di rosa. E’ tutto pronto per la "Notte Rosa" che andrà in scena a Cascina sabato 13 settembre. Il centro storico si sta preparando per ospitare spettacoli e mostre lungo il Corso Matteotti e in Piazza dei Caduti, ma troveranno spazio anche street food, giostre, gonfiabili, dolciumi e zucchero filato. In questa speciale occasione negozi, ristoranti e bar resteranno aperti fino a mezzanotte, dando vita al concorso "Vetrina più a tema". Piazza dei Caduti sarà il fulcro della festa, organizzata da Comune di Cascina, Proloco Cascina, Confcommercio Provincia di Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio: Toscana Nord-Ovest. Una giornata speciale già nel pomeriggio, quando si terrà la "Marcia della legalità" e il taglio del nastro dell’area in Canniccia intitolata a Pupetto. "La marcia è un momento sportivo ma anche di riflessione" dice l’assessora allo sport Francesca Mori. "Un evento che nasce come necessità di far riflettere la cittadinanza sul tema della legalità e della trasparenza." A partire dalle 19 invece ha inizio la notte rosa, una serata speciale che segna la fine dell’estate e che colora il centro abitato e storico cascinese. "Un sabato di metà settembre pieno di appuntamenti tra musica, ballo, spettacolo, ristorazione e eventi", dice il sindaco Michelangelo Betti "eventi nel segno dell’intrattenimento ricreativo e dell’impegno, il tutto caratterizzato dal colore rosa che mette ottimismo e allegria, che in questo momento sono necessari."

Alle 21 andrà in scena lo spettacolo ‘80-’90 Party con band e dj. Sul palco di piazza della Chiesa ci sarà "Holliwood Music Studios" con l’esibizione di band emergenti sempre alle 21. Stesso orario per Mudra Danza, spettacolo di danza e arti aeree sotto le stelle davanti al Municipio. Alla gelateria Sighieri il mago Pannocchia sorprenderà grandi e piccini con le sue magie. A seguire: le più belle canzoni Disney cantate dal vivo, musica itinerante su tutto il corso da parte della New Generation Street Band, visite guidate all’Oratorio di San Giovanni a cura di Italia Nostra e infine nella stradina degli artisti una mostra-mercato artigianale con le associazioni Creativando e Insieme per le Ande. "Questa è la quarta edizione della notte rosa", dice l’assessora alla cultura Bice del Giudice "un’onda rosa che da quattro anni travolge il nostro centro cittadino e che, dopo aver iniziato quattro anni fa alla ricerca di un po’ di leggerezza dopo la pandemia, è diventata una vera e propria tradizione cascinese".