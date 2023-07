Notte Blu a Tirrenia: Modifiche al Traffico Veicolare - Confcommercio Pisa

Una serata magica che torna a regalare indimenticabili momenti di divertimento e shopping sotto le stelle. L’estate di Tirrenia spicca il volo questa sera con la Notte Blu, appuntamento giunto all’11esima edizione e organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, realizzato grazie al contributo di Fipe, Sib, Silb e degli sponsor Atefi Lavanderia Industriale, Eschini Auto, Bertolini Assicurazioni, Ferrante Costruzioni, Intergomma 4, Lattanzi Group, L’Incanto di Boccadarno, Recapiti Ferrari, Toni Luigi, Bagno Maddalena e rientra nel cartellone di iniziative di Marenia – Non solo mare 2023. Ma ecco le modifiche alla viabilità e alla sosta. Dalle 14 di oggi fino alle 2 di domani piazza Belvedere, lato mare, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli; mentre dalle 16 alle 2 Piazza Belvedere lato est, via dei Fiori e piazza dei Fiori: divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta di tuti i veicoli, eccetto quelli interessati agli eventi e al mercato. Via degli Oleandri, nel tratto compreso tra via Pisorno e via dei Fiori: divieto di transito veicolare ad eccezione dei residenti titolari e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli; Istituzione del doppio senso di circolazione, in modalità di senso unico alternato a vista per i residenti titolari di passo carrabile, e attività ricettive;

Viale del Tirreno lato est (e lato ovest), tratto di carreggiata compresa tra via San Guido e via Pisorno: divieto di transito veicolare e divieto di sosta.

Per tutte le altre modifiche visitare il sito del Comune.