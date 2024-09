Notte bianca dello sport. Invasione di atleti nel centro storico con 125 associazioni

Circa 15mila presenze e 125 tra enti, gruppi e associazioni sportive sabato invaderanno il centro cittadino per la Notte bianca dello sport: taglio del nastro per incontri, eventi e dimostrazioni alle 17.30 con stand espositivi che saranno dislocati lungo il percorso che si snoderà tra i Lungarni Gambacorti, Galilei, Pacinotti e Mediceo e lungo l’asse piazza XX Settembre, Ponte di Mezzo, piazza Garibaldi e Largo Ciro Menotti. "Per il secondo anno consecutivo – ha spiegato l’assessore allo sport e alle politiche giovanili, Frida Scarpa – aderisce alla Settimana europea dello sport che promuove lo sport e gli stili di vita sani e attivi. Saranno tanti gli ospiti della manifestazione: gli atleti Lucrezia Ruggiero, nuotatrice artistica italiana medaglia d’oro a Budapest 2022, Anna Bongiorni e Daniele Meucci, le giocatrici del sitting volley capitanate da Eva Ceccatelli, Enrico Carrara e molti altri".

Tre manti verdi naturali ricreeranno sui lungarni altrettanti campi di calcio, grazie alla partnership con Hts Verde sportivo (gli altri sponsor tecnici sono decathlon e Acque), mentre si ripeterà anche la collaborazione con l’Università di Pisa, che sarà presente anche con il gazebo di Matricolandosi e l’unità orientamento e sostegno agli studenti. "Questa è una vera festa dello sport – ha aggiunto Marco Macchia, delegato dell’ateneo per il rapporti con il territorio – che mette al centro tutti i suoi valori sotto il profilo della salute ma anche educativo e sociale e siamo felice di fare parte di questa occasione di crescita per migliaia di giovani e giovanissimi". L’università di Pisa, ha osservato Macchia, "crede fortemente nel binomio di studio e sport e lo dimostrano i percorsi ’dual career’ ai quali oggi sono iscritti ben 59 studenti che praticano sport agonistico ad alto livello: è interessante evidenziare anche la eterogeneità sia dei corsi di laurea frequentati sia le discipline sportive svolte, a testimonianza di un’offerta didattica apprezzata da chi, grazie a questi percorsi, può coniugare lo studio all’attività agonistica".

La Notte bianca dello sport, infine, quest’anno sarà anche l’occasione per suggellare lo svolgimento in città dello Youth Summer Camp 2024 del consiglio nazionale dei giovani, che porterà a Pisa 100 ragazzi provenienti da tutta Italia a discutere di politiche giovanili". In occasione della “Nella notte dello sport“ i negozi del centro resteranno aperti fino a tarda ora". L’evento, assicura Scarpa, "animerà il centro cittadino per molte ore, auspicando che il meteo non freni la partecipazione, ma troverà una sorta di ideale proseguimento anche domenica mattina con la Miniduathlon sui lungarni, riservata ai bambini dai 2 ai 10 anni: l’appuntamento è alle 9 in piazza XX Settembre per partecipare con tricicli e biciclette e la gara, non agonistica, prevede un percorso su due ruote e corsa a piedi con merenda finale sul Ponte di Mezzo". L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Pisamo, Uisp, Misericordia, Pisa Road Runners, Csi e Coni. "Un’ideale passaggio di testimone – conclude Scarpa – tra i giovani di oggi e coloro che saranno i ragazzi di domani".