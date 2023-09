Normale e Sant’Anna le eccellenze

La Scuola Normale Superiore si conferma tra i primi 200 atenei al mondo e nelle posizioni di vertice in Italia, seconda come nel 2022. I dati si riferiscono all’anno accademico 20202021 e sono di World University Rankings 2024, una delle più accreditate classifiche internazionali curata da THE - Times Higher Education. La Scuola universitaria con sede a Pisa (Classe di Scienze e Classe di Lettere e Filosofia) e a Firenze (Classe di Scienze politico-sociali) rientra quindi nella top 10 per cento globale.

In particolare la Scuola Normale è passata dalla posizione 183 a livello mondiale occupata lo scorso anno alla 168 di questa edizione, con un balzo in avanti di ben 15 posizioni. In Italia la Normale si conferma al secondo posto, su 56 atenei valutati, dietro all’Università di Bologna, con la Sapienza di Roma, uniche tre italiane nella top 200. In vetta mondiale le università di Oxford, Stanford e Massachusetts Institute of Technology (MIT).

La Scuola Superiore Sant’Anna conferma il proprio posizionamento nel ranking THE - World University Rankings 2024, si mantiene nella fascia tra la posizione 201 e la 250 a livello globale. Si tratta di un risultato non scontato, per l’aumentata competitività del panorama complessivo che prevede, per questa edizione, 2673 università, a confronto con il ranking 2022 (datato al 2023) che ne presentava 2345, ed anche per il momento di grande crescita e sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna, nel rispetto delle indicazioni del programma strategico, per il numero di docenti, ricercatrici e ricercatori, allieve e allievi, e progetti di ricerca acquisiti.