"Non voleva fare questo lavoro"

A corollario del comunicato della società nerazzurra sull’avvenuta separazione dal diesse Aleksandar Kolarov, è intervenuto anche il presidente Giuseppe Corrado: "Ci siamo presi il rischio di avere una persona che avesse voglia di imparare - dichiara il presidente Corrado -. Durante il primo mese avrebbe imparato i metodi di lavoro. volevamo far crescere un professionista integrando le sue esperienze da calciatore e permettendogli di imparare seguendo una strada ben strutturata". Presto però le cose hanno preso una piega diversa: "Kolarov aveva delle preoccupazioni - prosegue il presidente del Pisa -. Qualche giorno fa io l’ho sentito personalmente, e lui mi ha manifestato perplessità circa la sua predisposizione e disponibilità. Ci ha chiesto di poter andare in Serbia qualche giorno per riflettere. Poi ha sentito Giovanni Corrado dicendo che non se la sentiva".

A questo punto è arrivata l’ora delle dimissioni: "Noi abbiamo accettato apprezzando la sua onestà intellettuale. Troveremo una persona che sostituirà ciò che avrebbe dovuto essere Aleksandar. Ci ha detto per tempo di non sentirsela di fare questo lavoro".

Michele Bufalino