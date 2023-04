Concerto di solidarietà del Teatro dell'Alambicco per "Non più Sola" a Vicopisano

Vicopisano (Pisa), 20 aprile 2023 - L’Associazione oncologica "Non più Sola" di Pontedera ha organizzato per sabato 22 aprile, alle 21:30, al Teatro di via Verdi di Vicopisano, un concerto di solidarietà con il coro di Il Teatro dell'Alambicco, “Voglia di volare”.

MUSICA - Sarà un coinvolgente viaggio musicale sulle note dei musical più famosi, arricchite da melodie evergreen e… molte belle sorprese. La direttrice del coro è Cecilia Zaccagnini, il pianista è Enrico Rinnocci e il direttore artistico è Giorgio Di Presa. “Le offerte - spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Valentina Bertini - saranno devolute all’Associazione Non più sola, presieduta da Laila Gabbrielli, che la nostra Amministrazione conosce e supporta convintamente da tempo. Si tratta di un gruppo di volontarie che sono vicine alle donne con il tumore al seno, in tutte le fasi del percorso, fornendo supporto psicologico e pratico, con numerosi strumenti, proposte e attività, in modo efficace e splendido. L’ingresso è libero, ma i posti stanno andando via velocemente, si possono quindi prenotare telefonando alla presidente: 333/4395845. Vi aspettiamo, per una serata bella e solidale!”

M.B.