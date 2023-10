"Non ho saputo governare la moto. Multa dopo incidente a Zambra"

"Multato di 44 euro perché non sono stato in grado di governare il mezzo". Il Ponte era stato chiuso per permettere i soccorsi e i rilievi. Era l’11 settembre, a raccontare quel grosso incidente è Giancarlo Petronio, il motociclista rimasto gravemente ferito. "Ricordo che andavo piano, dietro a uno dei 2 testimoni che procedeva davanti a me a bassa velocità". Poi più nulla. Proprio uno dei testimoni ha dichiarato che a un certo punto: "Ho perso il controllo della moto. Sul verbale i vigili non hanno scritto che l’asfalto è consumanto, ma è chiaro che, se il mezzo è scivolato non l’ho fatto a posta e non stavo superando nessuno". Petronio - che ha avuto numerose fratture in seguito a quel fatto - ha pagato la sanzione. "Vorrei però far riflettere sull’assurdità del verbale, per i danni paga l’assicurazione. E io non ho fatto manovre azzardate".