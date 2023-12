Nomine: Paolo Ghezzi è il nuovo presidente del Rotary Club Pisa

Pisa, 18 dicembre 2023 - Novant’anni di storia. Novant’anni di idee e sostegno alla crescita di Pisa e del suo territorio. Novant’anni da quando il Rotary Club Pisa, il secondo della Toscana per anzianità e tra i primi dieci in Italia, è stato fondato nel lontano 22 aprile 1934. Un impegno continuo a mettere al servizio della comunità le migliori professionalità al servizio della comunità.

E proprio alla vigilia di questo importantissimo anniversario nei giorni scorsi gli attuali soci del Rotary Club Pisa si sono riuniti per l’annuale assemblea elettiva per individuare il presidente dell’annata 2025-26 e il consiglio direttivo che affiancherà il presidente eletto dell’annata 2024-2025, il ginecologo Vito Cela.

Ad aprire i lavori l’attuale presidente, il professor Federico Procchi (ordinario di Diritto Romano all’Università di Pisa) che ha ricordato le tante iniziative già svolte nei primi sei mesi del suo mandato e gli obiettivi futuri tra cui un libro che raccoglierà la storia dei primi 90 anni del Club service.

La commissione elettorale, composta dall’avvocato Ranieri Del Torto, dal professor Giuseppe Turchetti e dal segretario Tommaso Menchini Fabris ha avviato le operazioni di scrutinio. L’ingegner Paolo Ghezzi è risultato il nuovo presidente per l’annata 2025-2026 del Rotary club Pisa. L’assemblea dei soci ha eletto, unitamente a Ghezzi, il consiglio direttivo che affiancherà Vito Cela l’annata 2024-2025. I membri del futuro consiglio direttivo eletto sono i vice presidenti Gianluca De Felice e Sandro Sgalippa, Tommaso Strambi in qualità di segretario, Andrea Mattolini nel ruolo di tesoriere, Nicola Piegaja nelle funzioni di prefetto, Morgan Azadegan e Fabio Calabrese quali consiglieri. “Ai neo eletti l’augurio del Rotary Club Pisa di poter svolgere molte e proficue attività in linea con i più alti principi rotariani”.