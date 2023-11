Nominato il nuovo direttivo di ConfSport Pisa: Leonardo Bertini è il presidente

Pisa, 13 novembre 2023 – Un gruppo più ampio e rinnovato, per affrontare le sfide del futuro e sviluppare nuove opportunità per gli imprenditori dello sport, titolari e gestori di palestre, personal trainer, professionisti del panorama sportivo, fitness e benessere. Si è tenuta presso la sede di Confcommercio Pisa, in via Chiassatello, l'assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo di ConfSport Confcommercio Pisa. La realtà che raggruppa gli imprenditori che operano in ambito sportivo avrà come nuovo presidente Leonardo Bertini, classe 1974, titolare della palestra Numero Uno Fitness con sede a Cascina, affiancato da un gruppo di 10 imprenditori e professionisti operativi a Pisa e provincia.

Rivolge “i migliori auguri al nuovo presidente e all'intero consiglio” ha commentato il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “In Confcommercio le imprese dello sport hanno la loro casa e siamo orgogliosi di avere un nuovo gruppo di professionisti qualificati che lavorerà con l'obiettivo di svolgere una puntuale attività, valorizzando e promuovendo con il massimo impegno le imprese sportive e mettendo in campo tutte le iniziative in grado di dare maggiore visibilità al settore e offrire supporto e assistenza sulle principali normative”.

“Ringrazio tutti i membri del consiglio direttivo e l'intera Confcommercio Provincia di Pisa per la fiducia riposta nei miei confronti” è il commento del presidente ConfSport Leonardo Bertini. “In un contesto in continua evoluzione fare rete e giocare in squadra tra imprenditori diventa ancor più importante. Metterò in questo incarico tutto il mio impegno e la mia esperienza per organizzare insieme ai colleghi iniziative dedicate agli imprenditori dello sport e alle imprese sportive del territorio, pronti a cogliere nuove opportunità, in un percorso aperto a tutte le realtà che vorranno aderire”.

Questi i componenti del consiglio direttivo di ConfSport Confcommercio Pisa. Presidente: Leonardo Bertini (Numero Uno Fitness), consiglieri: Gabriella Gatti (Dinamik Club), Nedo Splendiani (Palasport Bowling Valdera), Alessandro Donati (Pisa Beach Soccer), Giacomo Bettoni (Egò Fitness Club), Marino Pratesi (Phisio Sport Club), Nicola Pratesi (Phisio Fit Club Fit Around), Maurizio Parentini (Alhambra Sport), Francesco Riccelli (Tennis Club Torretta White), Paolo De Salvo (personal trainer), Alessandro Boscaini (personal trainer).