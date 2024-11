Niccolai e il passo indietro: "Ecco perché mi sono dimesso. Io in politica mai per tornaconto"

"La vicepresidente vicaria del consiglio comunale, Maria Antonetta Scognamiglio, che ringrazio, ha detto che avrei potuto fare uno sforzo in più restando al mio posto smarcandomi dal partito, ma non la penso così perché il ruolo di consigliere comunale appartiene al singolo, in virtù delle preferenze ottenute per essere eletto, e può essere svolto senza vincolo di mandato come prevede la Costituzione, ma quello della vicepresidenza è espressione del proprio gruppo consiliare, sostenuto da tutti i gruppi consiliari di maggioranza". Così Francesco Niccolai, consigliere comunale di Fratelli d’Italia replica alla collega del Pd per tornare sulla vicenda delle sue dimissioni e coglie l’occasione anche per fare ulteriore chiarezza sui motivi della sua decisione.

"Coerenza vuole - spiega il consigliere - che, nel momento in cui viene meno il rapporto di fiducia con i componenti del gruppo che ti hanno proposto e sostenuto, venga fatto un passo indietro. Nulla di più semplice. Ed il dibattito consiliare ha palesato questo stato di cose: nessuna richiesta di ripensamento, nessun ringraziamento, sostituito e via. Un esponente del partito di cui faccio parte, giudicando il mio operato, ha infine poi osservato che la politica è un’altra cosa". Le ragioni, dunque, come è noto, sono da ricercare nelle tensioni interne al suo partito. Non vuole fare nomi Niccolai e preferisce mantenere quella linea di sobrietà che ha caratterizzato anche la burrasca che ha portato al suo passo indietro, ma manda comunque un messaggio esplicito proprio ai suoi colleghi di partito: "La politica è un’altra cosa? Ebbene, miglior complimento non poteva essermi fatto, non ritenendomi affatto un politico ma solo un padre di famiglia, un professionista (è avvocato, ndr), prestatosi pro tempore a svolgere, su richiesta di quel partito, un servizio a favore della propria comunità locale. Senza sgomitare, senza guardare al proprio tornaconto, senza smanie di protagonismo". Così come intendo proseguire a fare, confermando il pieno e convinto sostegno al mio sindaco Michele Conti ed alla giunta tutta". Infine, conclude con un messaggio di incoraggiamento per chi ha preso il suo posto, su indicazione di Fratelli d’Italia: "Il mio augurio di buon lavoro va ora alla nuova vicepresidente Alessandra Orlanza".

Gab. Mas.