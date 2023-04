New entry in Fratelli d’Italia "Marocchina e musulmana Mi piace l’agire della Meloni"

di Gabriele Masiero

Pisa

Marocchina, delusa dalla sinistra e folgorata da Giorgia Meloni. Siham Bounani, psichiatra, sposata e madre di tre figli si candida con Fratelli d’Italia alle amministrative del 14 e 15 maggio. Si definisce "psichiatra sociale perché lavoro sul territorio e ho potuto constatare con mano che la sinistra parla tanto di inclusione o solidarietà ma nella realtà ne è totalmente disinteressata e sulle politiche migratorie ha fallito gravemente".

Ci parli di lei.

"Sono arrivata in Italia da adolescente. Sono nata a Casablanca, una città cosmopolita che ha tracciato la mia crescita: ho vissuto lì fino ai 14 anni, poi mi sono trasferita a Tangeri. In Italia sono arrivata nel 1979 per fare una vacanza studio, ospite per tre mesi di una famiglia di Fucecchio. Ma alla fine del soggiorno anziché tornare a Tangeri, la famiglia fucecchiese, con due figli miei coetanei, mi ha convinto a rimanere e così ho frequentato le scuole superiori a San Miniato".

E poi?

"Ho ottenuto una borsa di studio dal governo marocchino per studiare medicina a Pisa e da allora vivo qui, dove ho trovato un’altra famiglia che mi ha supportata, diventando, di fatto, la loro terza figlia".

Durante gli studi di medicina ha poi incontrato anche l’amore.

"Sì ho conosciuto quello che poi è diventato mio marito. Abbiamo tre figli maschi e sono una psichiatra in servizio all’Asl".

Quando ha scoperto la passione della politica?

"L’ho sempre avuta anche se non mi ero mai iscritta. Il mio interesse per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia nasce dalla delusione della sinistra. E’ stata l’attuale premier a iniziare a regolarizzare i flussi, a parlare di progetti e di soluzioni del problema, mentre la sinistra ha usato gli immigrati senza fare niente per una vera inclusione".

E la Meloni?

"I primi mesi del suo governo mi hanno convinta. Si stanno dimostrando persone del fare e non del chiacchierare, così come è avvenuto a Pisa con i cinque anni di amministrazione del centrodestra. Pisa sta cambiando e voglio far parte di questo progetto di rinascita della città, pensando a una maggiore diffusione dei servizi sociosanitari sul territorio. Sono orgogliosamente italiana e marocchina. Sono musulmana e fiera delle mie radici. Ma allo stesso tempo sono molto italiana. E questo mi fa sentire molto ricca. Condivido la posizione di Fratelli d’Italia per cui tutti hanno diritto di professare la propria fede nel rispetto del credo degli altri".