Nerazzurri, inciampo per l’affare Abildgaard. Corrado dichiara chiuso il mercato in entrata

di Michele Bufalino

PISA

L’affare per Oliver Abildgaard si complica e rischia anche di far incendiare i rapporti tra il Como e il Pisa in questi ultimi caldi giorni di mercato. In piena trattativa, la società lombarda aveva convocato il 28enne per l’esordio di campionato contro la Juventus. Si vociferava anche, pur non essendoci conferme, che il giocatore fosse già in procinto di firmare per i nerazzurri. Nel secondo tempo della partita di lunedì sera, infatti, il calciatore era subentrato al 56’, salvo poi infortunarsi pochi minuti dopo, uscendo dolorante alla caviglia. Per il momento non sembrerebbe niente di grave, ma le bocche sono cucite sull’entità dell’infortunio e anche lo stesso tecnico del Como Fabregas ha glissato sull’argomento.

Da ambienti vicini alla società nerazzurra emergerebbe che il Pisa non abbia gradito né della convocazione di Abildgaard né come sia stata gestita la situazione e quindi ora la trattativa sarebbe in salita. Si dovrà attendere qualche giorno per capire se sarà lui l’ultimo acquisto del Pisa in questa finestra di calciomercato, o se la società virerà su altre piste.

Intanto ieri il presidente Giuseppe Corrado è stato intervistato dal portale "Ilovepalermocalcio" parlando proprio della trattativa per Abildgaard: "L’interesse da parte nostra c’è stato nel caso non fosse più rientrato nei piani del Como - conferma Corrado, parlando però al passato, ma lasciando una porta aperta -. Sarà il tempo a dire come andranno le cose".

Il presidente nerazzurro si è addirittura spinto parlando di mercato in entrata praticamente chiuso. "Al momento – queste le sue parole – il Pisa, per quanto concerne il mercato in entrata, è completo al 100%". Il presidente svela poi alcuni retroscena di mercato, in particolare inerenti all’attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula: "Lapadula è un giocatore molto forte, ma alla fine non rientra nelle prospettive di investimento - conclude il presidente -. Siamo contenti di aver acquistato Lind".

Resta quindi il mercato in uscita. Ieri è arrivata l’ufficialità del passaggio a titolo definitivo di Maxime Leverbe al Vicenza.

Il calciatore, rilevato dal Chievo a parametro zero nel 2021, dopo l’exploit della stagione 2021-22 ha passato due anni opachi e la società lo ha ceduto in Serie C. In rampa di lancio anche le prossime cessioni. Santoro, come ormai noto, andrà alla Spal. Ionita invece sarà ceduto al Trapani. Hermannsson invece andrà alla Carrarese, mentre Susso Bamba potrebbe aggregarsi alla Lucchese, dov’è in prova da qualche giorno.

Si apprende anche che Barberis ha concluso il suo contratto ed è libero a parametro zero.

Resta quindi da trovare una squadra soltanto per due calciatori: Davide Di Quinzio ed Ernesto Torregrossa. Quest’ultimo, tornato ad allenarsi con la prima squadra a San Piero a Grado, ma fuori rosa, aspetta il Brescia e ha rifiutato il Cosenza, ma rischia di rimanere fuori rosa fino a gennaio o addirittura a luglio del 2025.

Una volta che saranno definite anche queste ultime operazioni potrà dirsi concluso il mercato in uscita.