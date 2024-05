Nerazzurri: estate di giorni cruciali. Giugno parte dal d-day di Aquilani

di Michele Bufalino

PISA

È già fitto il cronoprogramma del Pisa e del campionato Cadetto in vista della stagione 2024-25. Ecco le date chiave dei nerazzurri a partire dai prossimi giorni per delineare l’organizzazione del nuovo torneo e delle nuove strategie.

3 giugno - È una data importante perché il giorno prima termineranno i playoff con la finale di ritorno, ma sarà anche il giorno di Atalanta-Fiorentina. Il Pisa attenderà una risposta da Alberto Aquilani, ma per preparare il campionato sarebbe meglio decidere prima se proseguire insieme. Questi giorni saranno decisivi e tutte le strade sono aperte, anche quella della separazione anticipata, se società e tecnico non condivideranno la strategia da seguire. Stesso discorso per Stefano Stefanelli, la cui ufficialità per il passaggio alla Juventus sembra sia in dirittura d’arrivo, nei prossimi giorno.

15 giugno - È la data entro la quale dovranno essere decisi riscatti e controriscatti. Si deciderà così il futuro di Tommaso Barbieri, con i nerazzurri che devono pagare 2,5 milioni di euro per il prezzo del cartellino, mentre la Juve lo potrebbe contro riscattare a 3,1 milioni. Per Mattia Valoti invece servono 800 mila euro da dare al Monza, mentre per Marco D’Alessandro 500 mila. Si dovrà decidere anche il futuro di Lorenzo Lucca, con i nerazzurri che devono ottenere 8 milioni dall’Udinese per il diritto riscatto, così come quello di Giuseppe Sibilli (800 mila euro dal Bari) e di Adam Nagy dallo Spezia (1,2 milioni).

30 giugno - È la data annuale di fine stagione, dopo la quale inizierà l’anno sportivo 2024-25. Entro quella data dovrà anche essere deciso il rinnovo di Miguel Veloso che, insieme a Mattia Campani è in scadenza contrattuale. Prima del 30 giugno inoltre il Pisa dovrebbe comunicare anche tutte le nuove direttive in materia di campagna abbonamenti.

Metà luglio - La prima metà di luglio sarà quella dedicata al pre-ritiro a Pisa. Da anni la società si affida al San Rossore Sport Village per i test atletici, mentre cambia la sede per il ritiro. I nerazzurri, a meno di colpi di scena, dovrebbero andare a Bormio nella terza e quarta settimana del mese. Di certo non sarà più Rovetta la sede, dopo l’interruzione del rapporto di collaborazione. Si attendono annunci ufficiali. Prima metà di agosto - La squadra tornerà in Toscana per la seconda parte della preparazione, tra San Piero a Grado e Forte dei Marmi, presumibilmente o Montecatini, dove già negli ultimi anni il Pisa si è allenato. Inoltre, sempre nella prima metà di agosto, sono previste amichevoli e l’inizio della Coppa Italia, primo impegno ufficiale per i nerazzurri.

16-17 agosto - Il campionato di serie B 2024-2025 prenderà il via venerdì 16 agosto con l’open day. Il resto della prima giornata si giocherà sabato 17 agosto.