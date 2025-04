Nella Pieve il trio di stato kazako

Arrivano dalle lontane lande asiatiche del Kazakistan i tre musicisti che saranno ospiti del concerto organizzato nel Comune di Cascina in programma domani, giovedi 24 aprile, nella spettacolare e suggestiva Pieve di San Casciano. Un’esibizione che rappresenta il quarto appuntamento del XII Festival Musicale Internazionale Fanny Mendelssohn, manifestazione realizzata con la collaborazione della ADSI Associazione Dimore Storiche e sostenuta dalla Fondazione Pisa e Unicoop Firenze con il patrocinio della regione Toscana e i Comuni di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme.

Questo straordinario concerto previsto per giovedi prossimo avrà come protagonisti "il Trio del Kazakistan", composto dal violinista Maxat Jussupov, il violoncellista Murat Narbekov ed il pianista Timur Urmancheyev. I tre provengono da un paese molto lontano da noi, dalle steppe dell’Asia centrale. E di questo luogo remoto porteranno le atmosfere e la musica nella suggestiva Pieve cascinese del XII secolo.

Sul leggio anche brani di Arenskij e Rachmaninoff, costituiranno il programma di questa serata che si preannuncia veramente interessante: formatosi sotto il patrocinio dell’ Ente di Concerti Quazaqconcert Il Trio è composto da musicisti vincitori di prestigiosi premi internazionali è ha sempre ottenuto critiche lusinghiere per la bellezza del suono e per la straordinaria musicalità di ogni componente, qualità che portano questa formazione ad essere una delle più apprezzate a livello internazionale anche per l’originalità e la varietà dei programmi proposti.

Da anni il trio del Kazakistan svolge un’intensa attività concertistica nelle più prestigiose sale da concerto del mondo, come il Conservatorio di Stato Cajkovskij di Mosca, la Filarmonica di Pechino, la Sala Cadillac di Shanghai, la Philharmonie di Berlino (con i Berliner Philharmoniker), la Salle Cortot a Parigi, la Sala Molière a Lione e inoltre in Italia, Finlandia, Malta, Georgia, Kirghizistan, Uzbekistan e anche nelle esotiche isole di Antigua e Barbuda. Per informazioni e prenotazioni: Associazione Musicale Fanny Mendelssohn cell. +39 347 6371189 oppure +39 347 8509620 e-mail: [email protected] - sito web: www.fannymendelssohn.eu

Mario Ferrari