Nel ricordo di Mario Cerrai: un torneo di lotta libera e greco romana al Palazzetto

Pisa, 11 dicembre 2024 – Una giornata di festa all’insegna della lotta nel ricordo di Mario Cerrai a quasi due anni dalla sua scomparsa. L’appuntamento è domenica 15 dicembre al Palazzetto dello sport 'Sergio Carlesi' di Pisa, dalle 10, con l’Open d’Italia Memorial Mario Cerrai, organizzato dal Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Billi-Masi con quasi 200 atleti e atlete in gara sia nella lotta libera che in quella greco-romana.

Un giusto omaggio ad un grande personaggio dello sport pisano e non solo, vista la sua grande passione anche per il Gioco del Ponte e per le Repubbliche Marinare. Mario Cerrai, ex Capo reparto del Comando Vigili del Fuoco di Pisa, è stato sia atleta che tecnico. Come atleta cresce nelle sezioni giovanili del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco di Pisa vincendo nel 1966 il Campionato Italiano di serie C di lotta greco-romana al quale seguiranno i titoli del 1968 nel Campionato serie A e nel 1971 della categoria senior.

Dal 1978 al 1982 è nel Cus Pisa e nel 1980 conquista il titolo italiano assoluto di lotta stile libero. Nel 1981, terminata la carriera agonistica, acquisisce la qualifica di tecnico federale ed inizia la sua carriera di allenatore che svolgerà quasi interamente nel G.S. Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Billi-Masi, alla cui guida come tecnico titolare rimane per oltre 30 anni. Importante anche la carriera dirigenziale essendo stato presidente provinciale della federazione, consigliere regionale, fino ad arrivare alla presidenza del Comitato Regionale Toscano Lotta. Nel 2018 l’onorificenza della stella d'oro al merito sportivo del Coni.

"Non potevamo scegliere appuntamento migliore per ricordare mio padre - commentano i figli Andrea e Michela Cerrai che insieme al Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Billi-Masi hanno lavorato al memorial - proprio sul tappeto che ha sempre amato insieme a tanti atleti. Sarà sicuramente una festa per la quale voglio ringraziare Fabrizio Mainardi, attuale tecnico della Billi-Masi, per l’impegno che ha messo in questa iniziativa. A premiare gli atleti tutti i rappresentati delle istituzioni regionali e locali ed anche Francesco Tagliente, ex prefetto di Pisa ed ex atleta, presidente della Fondazione Insigniti Ordine al Merito della Repubblica italiana".