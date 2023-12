Nel nome di Marianeve. Il nuovo libro di fiabe in regalo con La Nazione. Grande festa in Comune

Lettura, colori, storia, incontro. Il settimo libro "A Marianeve" è stato presentato nella bellissima sala delle Baleari concessa dal Comune che ha dato il patrocinio all’iniziativa. A rappresentare il sindaco Michele Conti, l’assessore all’Istruzione Riccardo Buscemi che ha invitato gli studenti (la IV Nicola Pisano con le maestre Paola Troiani, Roberta Russo e Sonia Pecoraro e la IB Zerboglio con le insegnanti Silvia Paganelli, Nensi Neri e Monica Scalzini), a "leggere per essere liberi". "La scuola degli elfi e altri racconti" (Pacini editore) sarà distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione sabato a Pisa, area pisana, Pontedera e Livorno grazie a numerosi sostenitori. E proprio il caposervizio di Pisa, Paola Zerboni, ha parlato di questa iniziativa sposata per il settimo anno. Ancora una volta, le storie di nonna Lela (Daniela Marazzini), illustrate dalle matite dell’artista livornese Fabio Leonardi e dedicate alla piccola Marianeve scomparsa troppo presto, potranno essere lette sotto l’albero di Natale. Costruiranno un’altra scuola: ne sono state già realizzate tre in Etiopia insieme a una biblioteca grazie anche al Gruppo missioni in Africa (Gma) e alla referente Patrizia Landucci che ha portato il saluto del presidente padre Vitale Vitali. "Ogni libro è un risultato di squadra – ha commentato Patrizia Pacini per l’editore storico pisano – Possiamo dare altri strumenti oltre la carta ai bambini per leggere, è vero, ma si perde il prezioso abbinamento testo-illustrazione. Bambini, non perdete la curiosità". Un concetto ripreso da nonna Lela: "La creatività è stimolata dalla curiosità, elemento proprio dei bimbi". E "la più grande fonte di ispirazione è rimanere bambini, nel leggere ed entrare dentro le storie", ha proseguito Leonardi. Mentre il maestro Enrico Di Ciolo, che ha curato anche l’introduzione, afferma: "Queste giornate sono importanti per noi adulti, che a volte ci dimentichiamo a causa della fretta di ciò che dovrebbe essere fatto".

Daniela Bertini dell’associazione Il Gabbiano, che ha letto le parole per Marianeve a tanti studenti pedalando con la sua Bici delle Storie, ha annunciato che a breve andrà "anche a Milano". Due lettrici del Laav, Alessandra Manfredini e Annarita Pasqualetto, hanno interpretato una delle favole di questa nonna, maestra di tanti pisani. Poi, la parola agli sponsor presenti. Federica Grassini (Ipermoda): "Regalare immaginazione, emozione, portare avanti l’invito a leggere, che è qualcosa che ci rimane per tutta la vita, supera il tempo". Valeria Di Bartolomeo (vicepresidente Devitalia): "Un grazie davvero a tutti quelli che hanno reso possibile questa bella iniziativa". Marco Antonelli (Mc Promo): "Una gioia vedere le immagini di ciò che è stato realizzato con i fondi raccolti". Francesco Bianchi direttore Aci: "Ci occupiamo di mobilità, ma è un piacere sostenere un progetto per i bambini, positivo, sociale". Elisa Cascio ha rinnovato l’impegno di Farmacie comunali. Quindi Mariano Bizzarri Ollandini (Guardie di Città) ha portato regali a tutti gli alunni: "Marianeve diventa così indimenticabile e trasforma il dolore in qualcosa di positivo: aiutare i bambini che vogliono restare nel loro paese e viverci al meglio". Eccoli tutti gli sponsor: Belvedere, Banca Popolare di Lajatico, Acque spa, Farmacie comunali Pisa, Parco di San Rossore, Alfea, Aci Pisa, Guardie di città, Pulina, Mc Promo, Acqua dell’Elba, Ipermoda Factory, Devitalia, Anita, Nesti Auto, Carla Viegi gioielli, Elettra Mfg, Compagnia Interportuale Pisana srl, Sundeck yacht, Ottica Viegi, Tribale yachts.

Antonia Casini

Alessandra Alderigi