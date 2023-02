Nel cuore di Putignano apre la spa dei capelli

Un’inagurazione in grande stile, la musica dal vivo della violinista Linda Strings, il buffet e il sindaco Michele Conti al simbolico taglio del nastro per una nuova attività che ha aperto i battenti nel salotto buono di Putignano, nell’open space affacciato sul verde del parco con ampio parcheggio libero che fronteggia via Emilia Bosso in Palazzi Trivelli. Qui domenica pomeriggio Angela Roca, giovane imprenditrice di origine torinese ma ormai pisana d’adozione. Una perfetta padrona di casa, ha svelato i segreti del suo nuovo centro tricologico & hair spa, che impreziosisce l’offerta del tessuto commerciale pisano e toscano. Portando il top nella cura del look e dei capelli, in uno spazio innovativo dedicato ai servizi di consulenza d’immagine, haircromia e amocromia, come i saloni milanesi. Due discipline che studiano, in base al tipo di incarnato, del colore più indicato per valorizzare l’aspetto di una persona, rendendolo più luminoso e armonioso. Una pa per capelli, che dispone tra l’altro del macchinario Microscanner Hairdreams, di cui Angela Roca è esclusivista toscana. "Questo macchinario consente – spiega Angela - un’analisi approfondita del cuoio capelluto e del capello così da individuare le migliori metodologie professionali per la cura e nei trattamenti anticaduta e benessere, per donna e per uomo". Tra gli invitati che hanno preso parte all’inaugurazione evento, anche un’ospite sOspite speciale, Nicole Vinti, consulente di immagine e hairstylist vincitrice dell’Italian Hairdressing Award - Avant Garde, con una vasta esperienza nel mondo televisivo e di eventi importanti come il Festival di Sanremo, Venezia World Wide Hair Tour ed X-Factor. Proprio nell’occasione alcune fortunate clienti hanno potuto usufruire di una sua consulenza personalizzata di armocromia e haircromia. Per trovare un angolo di via Montenapoleone alle porte di Pisa.