"Natale... Come vuoi in Arte" a Cascina

Cascina, 17 dicembre 2024 - È stata inaugurata lo scorso sabato 7 dicembre la mostra d'arte “Natale... Come Vuoi in Arte” dell' Associazione Arte Pittorica Fotografica (AAPF) e il Fotoclub Uliveto Terme, un evento che celebra la pittura, la grafica e la fotografia con l'atmosfera del Natale come filo conduttore. L'esposizione sarà visibile gratuitamente all'Euro Hotel di Cascina, in Viale Europa 6, per tutto il periodo delle feste natalizie.

L'evento vedrà la partecipazione di artisti come Anna M. Andreotti, Mimmo Corrado, Rolando Mannucci, Pierugo Orsolini, Marco Ragusa, Alessandra Cavallini, Tatiana Di Sacco, Marco Meniero, Giancarlo Pernici e Paolo Tognotti. La mostra, curata da Rolando Mannucci e Tatiana Di Sacco, offrirà un viaggio suggestivo tra immagini e opere uniche ispirate al tema natalizio.