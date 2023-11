Natale accende la Tosco Romagnola e le frazioni

Da sabato tutto il territorio entrerà nel clima natalizio grazie all’avvio di "M’illumino di Cascina 2023", con un ricco programma che vedrà coinvolte tante frazioni tra eventi itineranti, feste di strada e il coinvolgimento dei commercianti. "Lo scorso anno fu interessato un lungo tratto della Tosco Romagnola tra Navacchio, San Prospero e Casciavola – ha detto l’assessora a commercio, turismo e cultura Bice Del Giudice –, mentre quest’anno la special guest sarà Sant’Anna che ci permetterà di iniziare i festeggiamenti natalizi nelle frazioni il 3 dicembre con Sant’Anna Claus. Recupereremo così la festa estiva saltata per il maltempo. Anche l’illuminazione interesserà tutta la Tosco Romagnola, l’arteria principale che collega tutti i paesi del nostro comune. Anche il centro storico sarà comunque coinvolto da tutte le iniziative natalizie".

"Scorrendo il programma, vediamo quanto sia vivo il tessuto associativo e commerciale cascinese, con la presenza attiva anche delle scuole – ha aggiunto il sindaco Michelangelo Betti –. L’amministrazione da sola non sarebbe in grado di poter allestire un programma così ricco e il ringraziamento va anche a Sogefarm per il contributo che accompagna spesso le attività del territorio. lo stesso dicasi per il coinvolgimento della Città del Teatro. Con la Pro Loco e l’associazione dei vigili del fuoco stiamo poi lavorando per riportare la Befana, che l’anno scorso fu il primo grande evento post-Covid".

Tutto il programma completo si trova su www.lanazione.itpisa.